La pandemia da coronavirus e le conseguenti regole hanno fatto crollare il mercato della cosmesi, prendendo soprattutto un prodotto di mira. Quale? Naturalmente il rossetto.

Infatti tutti, portando la mascherina, e riducendo le occasioni sociali al minimo, hanno rinunciato a questo acquisto. Questo tempo, però, può essere strategicamente usato per affinare le proprie tecniche di make-up.

Ad esempio qui parliamo di come scegliere la tonalità nude più adatta a noi. Per questo sveliamo un trucco infallibile per scoprire la tonalità di rossetto neutro perfetta per ogni tipo di labbra.

L’armocromia

Per scegliere un qualsiasi tipo di trucco, è necessario tenere conto delle proprie caratteristiche facciali. Però bisogna considerare non solo le forme, ma anche i colori. Infatti molte di noi si intestardiscono a scegliere delle nuance esteticamente apprezzabili che però non valorizzano a dovere i loro tratti. Come orientarsi? Con l’armocromia. Se non si sa nulla di questo mondo, basta consultare il link a fine pagina.

Il trucco

Ma ora passiamo a un facile escamotage per capire come valorizzare la nostra bocca con le sfumature più naturali.

Se si vuole scegliere un nude, è importante optare per un colore freddo se si ha un incarnato freddo. Lo stesso vale per i caldi.

Ma se si vuole essere precisi al cento per cento basta guardare il proprio seno. Il colorito dell’areola è quello che più donerà al proprio viso. Basterà scattarsi una foto molto vicina in modo da rilevare solo il colore e non la parte del corpo. Questo può aiutare molto durante una seduta di shopping.

Oggi abbiamo spiegato in cosa consiste un trucco infallibile per scoprire la tonalità di rossetto neutro perfetta per ogni tipo di labbra. A questo proposito consigliamo un altro articolo presente nelle nostre rubriche dedicate al beauty: “Quale tonalità di rossetto rosso ci sta meglio a seconda del nostro incarnato e del nostro colore di capelli”.