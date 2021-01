Molte persone durante la quarantena hanno riscoperto degli hobby che la vita frenetica di tutti i giorni gli aveva fatto dimenticare: la cucina e il giardinaggio.

Infatti nella solitudine in molti hanno deciso di riempire la propria casa di piante. Quest’ultime oltre ad essere decorative, hanno anche delle influenze positive sull’ambiente e sull’umore.

Ma come fare se la botanica non è proprio il nostro forte? Facile, basta ripiegare sulla tecnologia. Per questo motivo oggi sveliamo un trucco infallibile per avere delle piante in salute anche se non si ha il pollice verde.

Applicazioni sul telefonino

Esistono delle applicazioni, facilmente scaricabili sul telefonino, che possono essere veramente di aiuto. Alcune semplicemente ci mandano delle notifiche, ricordandoci di innaffiare le nostre piantine.

Altre, invece, sono più complesse e possono aiutarci anche a curarle. Fornendoci consigli si prodotti più adatti. Basta semplicemente scattare una foto e avremo una scheda completa che descrive l’origine e le particolarità dell’arbusto.

Inoltre se con la fotocamera ingrandiamo su un particolare, ad esempio una macchia, possiamo ricevere anche notizie sullo stato di salute. Possiamo così verificare se il vegetale è vittima di qualche parassita o se è affetta da malattie.

Come scaricare l’app giusta

Naturalmente si deve fare una breve ricerca sul web per individuare l’app che fa al caso nostro. Una volta che ne abbiamo trovata una che soddisfa le nostre esigenze, basta recarsi sull’Apple Store o sul Play Store, nel caso di sistema Android. Lì bisogna digitare il nome dell’app che abbiamo trovato e quindi effettuare il download.

Oggi, dunque, abbiamo illustrato un trucco infallibile per avere delle piante in salute anche se non si ha il pollice verde. In questo articolo, invece, spieghiamo come far crescere senza sforzi una piccola piantina di rose in casa. Per scoprirne di più, basta semplicemente cliccare su questo link.