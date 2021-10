Quanto è frustrante quando non riusciamo a raccogliere gli ultimi grammi di cioccolata spalmabile sulle pareti e sul fondo del barattolo. Per non parlare della marmellata. Non servono i cucchiaini o i coltelli, e nemmeno le dita. Un po’ di crema rimane sempre nel barattolo.

Ma in realtà esiste un trucco geniale per godersi la cioccolata fino all’ultimo grammo e non lasciare proprio nulla nel barattolo. Dopotutto, la cioccolata spalmabile è una vera delizia, e sarebbe un peccato sprecarne anche solo un grammo. Vediamo in cosa consiste questo trucchetto semplicissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un trucco geniale per godersi le creme spalmabili fino all’ultimo grammo senza lasciare nulla nel barattolo

Prendiamo la cioccolata ad esempio. Come facciamo a tirare fuori anche l’ultimo grammo? Il trucco è semplice: trasformiamo in nostro barattolo in una buonissima cioccolata calda. Facciamo così: mettiamo a scaldare del latte (anche vegetale) in un pentolino o nel microonde. Quando è molto caldo, versiamolo nel vasetto di cioccolata. Ora possiamo mischiare con un cucchiaino, oppure mettere il tappo e agitare il vasetto. La cioccolata si scioglierà e potremo goderci una deliziosa bevanda calda.

Ecco un trucco geniale per godersi le creme spalmabili fino all’ultimo grammo senza lasciare nulla nel barattolo. Ma non è finita qui: possiamo usare lo stesso trucchetto anche in altre occasioni.

Usiamo lo stesso trucchetto per la marmellata

A volte può succedere la stessa cosa con la marmellata. Se rimane della marmellata nel barattolo, niente paura. Possiamo preparare una bevanda buonissima utilizzando il succo di frutta al posto del latte per raccogliere gli ultimi grammi di marmellata nel barattolo.

Se vogliamo anche in questo caso una bevanda calda, il succo di mela si adatta particolarmente ad essere scaldato e versato nel barattolo della marmellata.

Prepariamo un tè nel vasetto del miele

Il miele è particolarmente appiccicoso, e ne rimane sempre un po’ nel barattolo. Come fare a godercelo tutto? Semplice. Versiamo dell’acqua calda nel vasetto e mettiamo dentro una bustina di tè o di tisana. Una vera delizia, e con un dolcificante 100% naturale.

Se ci piace il miele nel caffè, possiamo utilizzare lo stesso trucco con il caffè al posto della tisana.

Solo una raccomandazione: bisogna ricordarsi di eliminare l’etichetta dal barattolo se abbiamo intenzione di utilizzare il forno a microonde per scaldarne il contenuto.

Ma a proposito di barattoli, a chi non è mai capitato di avere fra le mani un barattolo che proprio non ne vuole sapere di aprirsi? Ecco il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo e senza sforzo.