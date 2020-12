Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La morbidezza della torta è tra le caratteristiche principali e anche più desiderate quando si destreggia tra i fornelli. Tra le innumerevoli ricette e segreti che circolano in lungo ed in largo per la Penisola, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori un piccolo trucco per realizzare un impasto soffice e gustoso. Per avere un dolce vaporoso come una nuvola l’ingrediente segreto è l’albume. Uso degli albumi, infatti, donerà alla torta quel tocco più leggero che piacerà veramente a tutti. Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

6 albumi;

150 g di zucchero;

180 g di farina tipo 00;

50 ml di acqua;

110 ml di olio di semi;

mezzo baccello di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci.

Un trucco formidabile ma semplicissimo per rendere più soffice la torta. Procedimento

La preparazione degli albumi rappresenta il passaggio principale di tutta la ricetta. Innanzitutto, sarà necessario adagiare gli albumi in una ciotola e montarli con l’aiuto delle fruste elettriche. Mescolare per diversi minuti fino a quando gli albumi si trasformeranno in una nuvola bianca e spumosa. Aggiungere solamente due cucchiai di zucchero e montare ancora per qualche minuto gli albumi. A questo punto, prendere un’altra ciotola, versare lo zucchero e far sciogliere con l’acqua leggermente calda. Quando tutto lo zucchero si sarà sciolto, unire a filo l’olio di semi. Aprire il baccello di vaniglia e recuperare i semi che dovranno essere aggiunti con gli altri ingredienti. Mescolare con cura ed aggiungere anche la farina, precedentemente setacciata. Incorporare anche il lievito. Successivamente, aggiungere gli albumi montati a neve, mescolando con un cucchiaio attraverso movimenti dal basso verso l’alto.

Versare il composto in una tortiera imburrata e far cuocere a 160° per circa 35 minuti. La torta risulterà molto soffice ma attenzione alla cottura. Conoscere il forno è un passaggio fondamentale per evitare di bruciare il dessert. Una spolverata di zucchero a velo prima di servire et voilà, il gioco è fatto.

