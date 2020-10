Impossibile e decisamente anacronistico rinunciare alla tecnologia. Ormai, anche i più titubanti hanno dovuto accettare la presenza in casa dei dispositivi mobili che hanno letteralmente modificato la comunicazione moderna. La messaggistica istantanea ha creato un nuovo modo di rapportarsi con le persone. Chi di voi non ha mai scambiato messaggini, foto, video o emoticon con amici e parenti tramite WhatsApp, ad esempio? Certificato che la maggior parte degli individui utilizza queste applicazioni, in questo articolo il team di ProiezionidiBorsa vuole mostrarvi qualche piccolo trucco per migliorare le prestazioni del vostro smartphone.

Un trucco facile e gratis per migliorare il tuo telefono

Generalmente, per le foto che scattiamo oppure i video che registriamo dal nostro cellulare, risoluzione e dimensione sono i due aspetti da tenere a mente. Vi è mai capitato di scattare una foto bellissima dal telefono e di inviarla ad un amico o un familiare? Avete mai fatto caso che la risoluzione del file inviato è nettamente più bassa all’originale? Questo accade perché le app di messaggistica istantanea comprimono le immagini per rendere più agevole l’invio di un file. Una funzione utile che permette non solo di ridurre la dimensione del file in trasferimento ma che riduce anche il traffico dei dati consumati. Tuttavia, la foto inviata potrebbe arrivare al destinatario sgranata e non utilizzabile.

Con questo piccolo trucco potrete, invece, inviare foto su WhatsApp senza perdere qualità. Come? Con una procedura facilissima e soprattutto gratuita che eviterà di far comprimere troppo le immagini dal software di messaggistica istantanea che stiamo usando.

Una funzione utile per tutti i sistemi operativi

Per gli smartphone che utilizzano il sistema operativo Android, bisogna aprire l’app di WhatsApp e scegliere la chat della persona con cui voler condividere la foto. Cliccando sull’icona della graffetta, ovvero sulla funzione “Allega”, selezionate la voce “Documenti” e poi cliccate su “Sfoglia documenti”. Il prossimo passaggio sarà quello di selezionare le immagini e le foto da inviare, inoltrarle al destinatario ed il gioco è fatto. Le vostre foto non perderanno la risoluzione.

Per coloro che, invece, utilizzano il sistema operativo IOS, bisogna accedere all’app delle “foto” e selezionare immagini e foto da inviare. Accedete alle opzioni di invio e di condivisione e salvate il file su ibook, presente su tutti gli I-Phone. Infine, aprite all’app di WhatsApp e inviate la foto, cliccando su “Allega” e poi su “Documenti”.

