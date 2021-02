Uno degli oggetti che causa cattivi odori nelle nostre case è sicuramente la pattumiera. I bidoni della spazzatura, infatti, contengono rifiuti che possono causare olezzi davvero poco piacevoli. In questo nostro precedente articolo, presente sulle nostre pagine, avevamo già indicato un rimedio davvero efficace a base di ingredienti naturali per pulire la nostra pattumiera, così da evitare cattivi odori in cucina e nelle aree della casa. In aggiunta, scopriremo subito ogni quanto dovremmo lavarla per rimediare alla puzza. Basterà leggerlo per scoprire di cosa si tratta. Ma, tornando a noi, oggi vogliamo proporre un trucco ecologico e naturale per avere i bidoni della spazzatura sempre puliti e profumati. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta.

Un trucco ecologico e naturale per avere i bidoni della spazzatura sempre puliti e profumati

Per pulire la nostra pattumiera e renderla sempre pulita, evitando olezzi e cattivi odori nell’aria della nostra casa, dovremo procurarci alcuni ingredienti. Avremo bisogno di 100 gr di acido citrico, innanzitutto, che è un additivo alimentare naturale. Sarà proprio questo elemento che renderà i bidoni della nostra casa perfetti. Se non dovessimo riuscire a reperirlo nella sua forma originale, dovremo accontentarci della versione industriale. E, in aggiunta, ci basterà avere 1 litro di acqua con cui miscelarlo. Dunque, con questi due ingredienti, potremo pulire a fondo la pattumiera e renderla costantemente profumata. Vediamo come.

Mettere in pratica questo rimedio naturale, ecco come fare

Prendiamo un flacone spray di dimensioni piuttosto grandi e mischiamo al suo interno le quantità sopra indicate dei due ingredienti che ci servono. Dopo aver mescolato e aver fatto miscelare con cura i due elementi, passiamo alla pulizia della pattumiera. Spruzziamo il composto su tutti gli angoli del bidone e sui lati, ricoprendo ogni superficie possibile e lasciamo agire per circa 10 minuti. Poi, basterà risciacquare il tutto con acqua tiepida e aspettare che la pattumiera si asciughi. In questo modo ogni cattivo odore sarà solo un lontano ricordo. Dunque, ecco un trucco ecologico e naturale per avere i bidoni della spazzatura sempre puliti e profumati!