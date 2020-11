Nell’era dei social network e dei contenuti digitali, probabilmente non c’è nessuno che non vorrebbe rendere uniche e originali le proprie foto. In un articolo precedente si è visto come migliorare il proprio aspetto in fotografia. Ora vedremo un trucco davvero semplice per rendere migliori le foto di Facebook.

Instagram ha preso il sopravvento, questo è vero senza alcun dubbio, ma solo Facebook ha messo a disposizione dei propri utenti un trucco semplice per migliorare le foto. E no, non ci si riferisce ai filtri. Questi ultimi sono, sì divertenti e simpatici. E hanno un grande appeal sul pubblico, sia quello di Instagram che quello di Facebook. Tuttavia, gli utenti di Facebook potranno utilizzare una funzione che renderà davvero speciali le fotografie. Si tratta di poter postare immagini in 3D.

La tecnologia 3D

La piattaforma principale di Zuckerberg ha da poco testato un algoritmo in grado di convertire qualsiasi foto del nostro dispositivo in una foto a tre dimensioni. In altre parole, le immagini e le foto che scattiamo saranno disponibili in visione stereoscopica. Ciò è possibile perché l’intelligenza artificiale è in grado di rilevare quali elementi di un’immagine sono in primo piano, quali invece sono sullo sfondo.

La nuova funzione di Facebook è rivoluzionaria. Infatti, mentre prima soltanto chi aveva uno smartphone all’avanguardia poteva realizzare foto in 3D, adesso questa possibilità è ampliata a tutti.

Come trasformare una foto bidimensionale in una foto 3D usando Facebook

Trasformare una foto bidimensionale in una foto 3D non potrebbe essere più semplice. Basterà seguire le indicazioni in questo articolo per creare contenuti davvero spettacolari.

Per prima cosa bisogna accedere al proprio account Facebook dal dispositivo mobile. A questo punto bisognerà procedere cliccando su “a cosa stai pensando?”. La sezione si espanderà: a questo punto c’è uno spazio dedicato al testo, mentre più in basso sono disponibili altre funzionalità come “foto/video” o “tagga i tuoi amici”. La funzione che va selezionata è “Foto 3D”. Cliccando su “Foto 3D”, infatti, si aprirà la galleria. A questo punto bisogna semplicemente scegliere l’immagine che vogliamo adattare alle tre dimensioni e Facebook farà tutto il resto. Incredibile, ma vero. A questo punto non resta che cliccare su “Pubblica” e godersi il fiume di like e commenti. Un trucco davvero semplice per rendere migliori le foto di Facebook.