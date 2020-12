Ci si appresta a festeggiare il Natale circondati dall’affetto della propria famiglia. Sono tante le preparazioni culinarie che portano moltissime persone a stare ai fornelli per ore. E quando il giorno prima ci si è dedicati alla preparazione di una gustosa frittura croccante, l’odore sulle mani non lo smentisce.

Il pesce fritto comporta la necessità di stare a contatto per molto tempo con la materia prima. Ma esiste un trucco che realmente funziona per eliminare l’odore del pesce dalle mani.

Il gel igienizzante è il rimedio

Il complesso periodo sociale che l’intera Nazione ha vissuto, ha imposto distanziamento sociale e tanta meticolosità nella fase d’igienizzazione delle mani. Queste, a contatto con occhi o bocca, rappresentano il veicolo per la trasmissione del virus Covid 19. Proprio l’igienizzante è oggi il rimedio maggiormente valido per igienizzare le mani anche fuori da casa. La sua capacità di eliminare batteri e impurità della pelle costituisce anche il rimedio per l’eliminazione di fastidiosi odori.

Se applicato, infatti, dopo aver terminato la lavorazione di pietanze a base di pesce, esso costituisce un valido rimedio. Elimina ogni traccia di odore di pesce dalle mani ed è qualcosa di cui dispongono oggi veramente quasi tutti. Non si tratta di una soluzione naturale, come altre abbastanza note, ma rappresenta uno dei migliori modi per eliminare ogni traccia di odore persistente.

Altri rimedi naturali per eliminare l’odore di pesce dalle mani

Il gel igienizzante è un trucco che realmente funziona per eliminare l’odore del pesce dalle mani. Ne esistono, tuttavia, tanti altri più naturali, il che rende la scelta puramente discrezionale. Fra i più quotati il limone e il bicarbonato. Pare che i due ingredienti, strofinati per qualche minuto sulle mani, eliminino sufficientemente l’odore del pesce.

Anche lavare le mani con acqua fredda è fondamentale; l’acqua calda potrebbe rendere più persistente l’odore sgradevole di pesce. Altri rimedi sono la pietra d’allume di potassio, l’aceto, il succo degli agrumi in generale, una mistura di prezzemolo e sale. Come rimedio un po’ meno naturale, esiste anche il dentifricio, che riesce a eliminare facilmente ogni odore persistente.