“Il fine giustifica i mezzi” diceva Nicolò Machiavelli per difendere il suo Principe ideale nelle azioni quotidiane. Un detto che ha attraversato la storia e che potremmo tranquillamente applicare a questo nostro articolo. Un trucco che non avremmo mai immaginato per perdere peso anche da seduti è il nostro fine “machiavellico”, che andiamo a spiegare coi nostri Esperti.

La sorpresa più grande

Avremmo potuto pensare a tutto nell’ipotesi di dimagrire stando seduti, ma non in effetti a quella di abbassare la temperatura della stanza in cui lavoriamo. Mettiamo, infatti, di essere seduti alla scrivania, circondati da monitor, pc, stampanti e altre fonti di calore. Uniamo un livello di riscaldamento spesso quasi tropicale e il nostro fisico si crogiolerà al caldo. Proviamo, invece, ad abbassare la temperatura della stanza e ci troveremo a bruciare più calorie di quante pensiamo. Anche rimanendo seduti. Il nostro corpo, infatti, per riscaldarsi, brucerà più calorie col freddo, rispetto al caldo. Senza contare che la nostra pelle del viso si mantiene più fresca e giovane a contatto col fresco. Cosa diversa rispetto al freddo del clima esterno.

Bere tanta acqua

Un trucco che non avremmo mai immaginato per perdere peso anche da seduti è anche quello di bere tanta acqua. Collegandoci al tema della protezione della pelle, ricordiamo che bere più di un litro di acqua al giorno, ci permette di eliminare le tossine e i liquidi in eccesso. Il fegato si troverà nelle condizioni di lavorare meglio e svolgere alla grande il suo effetto depurativo. Non vergogniamoci a portare la classica bottiglia d’acqua e piazzarla sulla scrivania. Invece di prenderci in giro, i colleghi ci imiteranno. Invitiamo anche alla lettura dell’articolo dei nostri Esperti sulla bontà di un bicchiere di acqua calda contro il mal di testa. Senza prendere medicine.

Movimenti con le gambe

Perdere peso da seduti è possibile anche muovendo le gambe sotto la scrivania. Se abbiamo il posto disponibile e non rischiamo di schiantarci un menisco, muoviamo continuamente le gambe avanti e indietro. Ma anche lateralmente e con piegamenti continui. La stessa cosa possiamo fare con la cervicale, ma anche con le braccia, approfittando delle tante ore alla scrivania per tonificare anche il nostro corpo.

