I formaggi italiani sono tra i migliori del mondo e ci sono molte preparazioni che li valorizzano, da soli o in combinata. oggi vi spieghiamo come si ottiene un tripudio di sapori gli gnocchi agli asparagi e quattro formaggi.

Questo piatto che coniuga il sapore delicato degli gnocchi di semolino con quello degli asparagi e dei formaggi a pasta dura e molle è adatto a un clima di montagna. La ricetta è nata negli Anni del Boom economico, quando gli italiani scoprirono il week end sugli sci. Si può realizzare anche con gnocchi di patate già pronti. Eccola riscoperta dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Coi formaggi lombardi di pianura e di montagna

Ingredienti per6*8 persone:

a)3cucchiai di brodo;

b)600 grammi di semolino;

c)1 litro di latte;

d)2 rossi d’uovo;

e)2 manciate abbondanti di parmigiano grattugiato;

f)1 filo d’olio, burro;

g)100 gr di crescenza;

h)1 cucchiaio groviera grattugiato;

i)1 cucchiaio di taleggio;

l)1 mazzetto di asparagi.

Un tripudio di sapori gli gnocchi agli asparagi e quattro formaggi

Prepariamo gli gnocchi versando il semolino a pioggia in un pentolino col latte e mescolando vigorosamente. Consideriamo sempre che semolino gonfia, per cui nel caso fosse troppo asciutto, bisogna versare a filo un po’ di latte caldo. Devono cuocere 15 minuti. A questo punto si possono aggiungere del pepe, 2 rossi d’uovo e un pugno di parmigiano grattugiato. Stendiamo il composto sulla spianatoia unta d’olio, mantenendo uno spessore di un centimetro e lasciamo raffreddare. Ritagliamo gli gnocchi con l’aiuto di un bicchierino da brandy. Vanno posati delicatamente dentro a una pirofila da forno precedentemente oliata.

Gli asparagi freschi arrivano dalle serre del Garda

A parte si prepara una salsa con un fiocco di burro i formaggi e un po’ di latte, il tutto va fatto sciogliere a bagnomaria. In un padellino bisogna far appassire le punte di un mazzetto di asparagi con un filo d’olio e un po’ di brodo. Copriamo gli gnocchi con gli asparagi qui e là, aggiungiamo qualche fiocchetto di burro e poi versiamo sopra la salsa ai formaggi con groviera e taleggio. Completare con bel pugno di parmigiano grattugiato. Passare in forno a 180°per 10 minuti, poi altri cinque minuti sotto il grill. Finalmente possiamo portare in tavola un tripudio di saporl gli gnocchi agli asparagi e quattro formaggi.