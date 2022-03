È un qualunque giorno della settimana, torniamo a casa dopo una giornata al lavoro e non vediamo l’ora di stenderci sul divano. Magari prima potremmo andare in palestra e perché no, stasera via con una pizza da asporto senza dover cucinare, pulire e quant’altro.

Ad un tratto, però, riceviamo una telefonata ed ecco che i nostri programmi si ribaltano completamente. È nostra figlia che ci informa di aver invitato a cena un’amica e quindi ci tocca preparare qualcosa di buono. Niente di complicato, certo, ma non possiamo far trovare a queste povere ragazze un piatto di pasta in bianco. Ed ecco che la nostra mente comincia a fare avanti e indietro, cercando di ideare qualcosa che non sia troppo semplice e scontato.

Andrebbe bene anche del pollo panato con un contorno di patate al forno, ma sarebbe forse il caso di aggiungere un tocco di originalità.

Quando si parla di originalità e manicaretti sfiziosi e invitanti, si pensa subito all’antipasto, portata spesso erroneamente sottovalutata.

Così, ci vengono in mente le bruschette, ma non le classiche con pomodoro e aglio, bensì qualcosa di fantasioso e molto colorato. Vediamo subito di cosa si tratta e come lasciare tutti a bocca aperta.

Un tripudio di sapori e colori queste bruschette all’italiana che aprono l’appetito e salvano le cene improvvisate

Le bruschette a cui abbiamo pensato hanno il colore della bandiera italiana e si sposano con ogni piatto che abbiamo intenzione di realizzare.

Ecco quali sono gli ingredienti principali e come procedere per un’esplosione di gusto:

1 filone di pane simil baguette francese;

200 grammi di pomodorini;

200 grammi di stracchino;

250 grammi di pistacchi già sgusciati;

4 foglie di basilico;

sale e pepe q.b.

50 grammi d’olio;

Procedimento

Cominciamo dai pomodorini, tagliandoli a pezzetti molto piccoli da mettere in una ciotola. Condiamo con 2 cucchiai d’olio, 2 foglie di basilico, un pizzico di sale e uno di pepe. Mescoliamo per bene e lasciamo un attimo da parte.

Passiamo quindi al pesto di pistacchi, molto facile da realizzare. Tritiamo i pistacchi insieme a 30 grammi d’olio circa e 2 foglie di basilico, in modo da ottenere un composto omogeneo.

Tagliamo il pane e mettiamo le nostre bruschette a rosolare in padella o su una piastra ad hoc. Non appena saranno dorate da entrambi i lati, adagiamole su un piatto e condiamole realizzando 3 strati l’uno sull’altro.

Prima di tutto un cucchiaio di stracchino, poi uno di pesto di pistacchi ed infine un altro di pomodoro.

Voilà, le nostre bruschette sono un tripudio di sapori e colori e renderanno deliziosa anche una cena poco elaborata e, soprattutto, improvvisata.

