Quando alla fine di una giornata pesante al mare, il pensiero di dovere preparare qualcosa per cena ci sfianca. Certo che in questo periodo le ricette complicate o più elaborate sono da bandire dalle nostre cucine a causa della forte afa che sta invadendo tutta l’Italia.

A parte tutto ciò, anche le idee su cosa cucinare di diverso ogni giorno non sono mai abbastanza. Ecco perché ci facciamo dare qualche utile consiglio dai nostri amici oppure vaghiamo sul web alla ricerca di qualche ricetta particolare.

Come la ricetta che proprio oggi ci apprestiamo a conoscere, semplice, veloce e dal gusto particolare ideale per le calde serate estive. Un tripudio di sapori e colori per questa torta salata estiva gustosissima e veloce che ci farà fare un figurone anche nelle cene con gli amici.

Del resto una torta salata è proprio quello che ci vuole dato che può essere preparata la mattina e consumata fredda in serata.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

Un peperone giallo;

Uno spicchio d’aglio;

Una peperone rosso;

150 gr di Emmental;

Una melenzana;

Una zucchina;

foglie di basilico;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per realizzare questa torta salata estiva e colorata bisogna partire dalle verdure che dovranno essere pulite per bene e tagliate a cubetti. In seguito mettiamo dell’olio EVO in una padella insieme allo spicco d’aglio ed aggiungiamo per prima i cubetti di peperoni. Facciamoli cuocere da soli per 5 minuti ed in seguito aggiungiamo le altre verdure ovvero i cubetti di zucchine e di melenzane. Continuiamo la cottura per 15 minuti ed infine aggiungiamo delle foglie di basilico per apportare ancora più sapore e togliamo lo spicchio d’aglio.

Una volta pronto il nostro ripieno di verdure per la nostra torta salata lasciamolo raffreddare ed occupiamoci del formaggio che dovrà essere grattugiato con una grattugia con fori larghi.

A questo punto prendiamo la pasta sfoglia dal frigo e disponiamola in una teglia del diametro di 24-26 cm. Con la forchetta pratichiamo dei piccoli buchetti sul fondo e disponiamo quindi l’Emmental appena grattugiato. Successivamente aggiungiamo le verdure fredde e ripieghiamo verso l’interno l’eccesso di sfoglia.

Cuociamo in forno a 220°C per circa 40 minuti quindi sforniamo e lasciamola freddare.

Ecco quindi come in poche mosse abbiamo realizzato un tripudio di sapori e colori per questa torta salata estiva gustosissima e veloce.