A volte le cose vanno completamente per il verso sbagliato. Ci sono dei periodi che speriamo finiscano presto perchè sono davvero difficili per noi. Per fortuna, però, poi il sole torna a splendere per tutti. Secondo l’oroscopo, è il movimento degli astri che indica chi è fortunato e chi no.

Oggi parliamo di due segni che non importa quanto siano stati sfortunati nelle scorse settimane, stanno per trovare una grande felicità nel mese che sta per arrivare. A marzo e a fine febbraio saranno travolti da un tripudio di amore e serenità.

Le ragioni di tanta fortuna

Il primo segno che sarà fortunatissimo è il Capricorno. Questo segno nelle scorse settimane è stato molto rigido, molto razionale e non si è fatto prendere molto dai sentimenti. Non si sentiva sicuro di esprimere ciò che provava.

Le cose, però, cambieranno quasi all’improvviso, il 18 febbraio. Questo è il giorno in cui inizia il periodo dei Pesci, un segno che porta empatia ed emozioni a tanti altri segni, tra cui il Capricorno. Quindi, a partire dal 18 febbraio il Capricorno tornerà a sentirsi romantico e un po’ più emotivo.

Questa è un ottima cosa, perchè questo segno, grazie alla sua rinnovata emotività, riuscirà a comunicare meglio soprattutto sotto il profilo amoroso. Invece di allontanarsi dai sentimenti, si troverà a comunicare il suo amore al partner oppure. Questo darà inizio ad lungo periodo di amore e serenità.

Un tripudio di amore e serenità per questi due segni zodiacali a fine febbraio e a marzo

Se il Capricorno può rallegrarsi, neanche la Bilancia è da meno. Questo segno subirà lo stesso influsso dei Pesci, che la renderanno più emotiva e più romantica. Grazie a ciò, anche la Bilancia troverà una grande felicità amorosa.

Tuttavia, c’è un altro evento che cambierà il mese della Bilancia: la Luna piena.

Il 16 febbraio questo astro ha infatti raggiunto il massimo dello splendore, portando con sé grandi cambiamenti per la Bilancia. La Luna piena permette ad alcuni segni di vivere in maniera più vera e più intensa.

Grazie a lei, la Bilancia deciderà di affrontare la vita di petto, sia dal punto di vista personale che professionale. Vivrà con maggiore coraggio e questo la porterà al successo in ogni campo. Febbraio finirà insomma con il botto e anche marzo sarà affrontato con la stessa determinazione.

