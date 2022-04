Siamo quasi alla fine del mese di aprile. E ci troviamo nel bel mezzo della primavera. Potremmo tranquillamente dire di essere ad un passo dall’estate. È, insomma, arrivato il momento di impegnarsi per rimettersi in forma in vista della bella stagione. Da sempre, il mix davvero efficace per ottenere buoni risultati sarebbe quello composto da sana alimentazione e attività fisica. Per cominciare, potrebbe essere utile conoscere questi esercizi da fare a casa per tonificare più parti del corpo.

Nel presente articolo ci soffermeremo però sulla dieta. Per perdere qualche chiletto di troppo accumulato durante l’inverno e per restare in forma, non c’è bisogno di andare avanti solo ad insalatine scondite. Neppure c’è bisogno di rinunciare alla tanto amata pasta. Calorie e grassi dipendono soprattutto dal condimento utilizzato. In ogni stagione, la natura ci regala una moltitudine di prodotti gustosi. Con un po’ di fantasia, possiamo realizzare ricette ricche di gusto ma leggere.

Un trionfo di colori questa deliziosa pasta leggera e veloce che porterà in tavola la primavera con soli 3 ingredienti

Andiamo quindi a vedere cosa ci serve per preparare un bel piatto di pasta leggero e che sa di primavera.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta;

200 g di fave fresche;

2 zucchine di media grandezza;

200 g di piselli (freschi o surgelati);

1 scalogno;

olio EVO q.b.;

formaggio grattugiato q.b.;

basilico fresco q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, cominciamo col mettere sul fuoco un pentolone di acqua per la pasta. Una volta fatto ciò, dedichiamoci alla preparazione del sugo. Sgusciare le fave e i piselli (se freschi). Far sbollentare entrambi per 2 o 3 minuti. Se le fave sono grandi, eliminare anche la pellicina di rivestimento; altrimenti, in caso di fave piccole, la possiamo anche mantenere. Inoltre, lavare le zucchine e tagliarle a dadini.

A questo punto, in una pentola antiaderente, far scaldare un po’ d’olio e lo scalogno affettato sottile. Aggiungere le fave, i piselli e le zucchine. Aggiustare di sale e far cuocere a fuoco basso per una decina di minuti in totale. Di tanto in tanto, aggiungere l’acqua di cottura della pasta per non far restringere troppo il condimento. Scolare la pasta al dente e trasferirla, quindi, nel tegame col condimento. Aggiungere il formaggio grattugiato e mescolare per un paio di minuti. Infine, togliere dal fuoco e terminare con una spolverata di basilico fresco tritato e una macinata di pepe.

Ed ecco pronto! Sarà davvero un trionfo di colori questa deliziosa pasta. Come si potrà ben notare, questo piatto di pasta è sano e leggero. Tra l’altro, grazie alla presenza delle fave e dei piselli (che sono legumi e, quindi, fonti proteiche), potremmo proporre questa pietanza come ottimo piatto unico. Per questa ricetta, di un bel verde allegro, abbiamo utilizzato tipici prodotti primaverili. Per un risultato “a tema”, come formato della pasta, suggeriamo quindi delle graziose farfalle. Perfetti sono anche i fusilli e le conchiglie, perché raccolgono bene il condimento.

