Prendersi cura di se con un trattamento rilassante con ingredienti naturali, è perfetto per chi vuole cimentarsi da casa anche per la prima volta in semplici passaggi.

Dopo aver fatto palestra, per chi soffre di gonfiore ai piedi ma anche come momento rilassante da concedersi prima di andare a letto, può essere un trattamento ideale per il nostro benessere.

I piedi, come il restante delle aree del nostro corpo, hanno bisogno di particolari attenzioni, specialmente in inverno. Il pediluvio, viene considerato un vero e proprio toccasana per combattere dolori, stress, problemi di circolazione. Inoltre aiuta ad alleviare i dolori ma soprattutto regala un momento di relax.

Un trattamento rilassante e perfetto anche da casa

Non solo in estate, quando i piedi sono esposti, ma anche in inverno è importante avere un momento di benessere da dedicare ai piedi. Il pediluvio è una procedura semplice ed efficace che può garantire piedi curati in semplici passaggi della durata media di 20/25 minuti.

Bisognerà prendere un recipiente e riempirlo d’acqua non troppo calda perché potrebbe seccare o danneggiare la pelle. Aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio e poche gocce di olio essenziale.

Per donare un effetto rinfrescante ma soprattutto antibatterico, gli oli essenziali più indicati sono bergamotto o menta.

Un metodo per avere un pediluvio emolliente si potrà avere versando un bicchiere di latte che andrà ad idratare la pelle secca. Inoltre si potrebbero trattare le zone più colpite, come i talloni con un’apposita pietra pomice o lima per piedi. Alla fine del pediluvio si potrà nutrire la pelle a fondo con una crema idratante.

Un pediluvio lenitivo e contro lo stress, si potrà aggiungere nell’acqua calda l’olio essenziale alla lavanda o alla camomilla. Per chi ha problemi di circolazione, ritenzione idrica con conseguenza dei piedi gonfi, un piccolo trucco è di aggiungere del sale grosso nell’acqua tiepida durante il pediluvio.

