Non è solamente un olio per il corpo, ma è l’olio del corpo per antonomasia. Stiamo parlando dell’olio di mandorle dolci, che possiede tutte le caratteristiche per prendersi cura della tua pelle. Un tocco dorato per rendere la pelle magicamente morbida ed elastica.

Quale differenza fra mandorle dolci e amare?

Fino a un secolo fa esisteva solo un tipo di mandorle, quelle amare. Ora sono vietate dal commercio, perché contengono un potente veleno a base di cianuro organico. Bastano dieci di queste mandorle per uccidere un bambino.

In seguito, grazie ad una mutazione genetica dell’albero, si è eliminata questa sua difesa naturale. Nasce così l’albero di mandorle dolci. Da queste mandorle si estrae un olio che è un vero elisir per la nostra pelle.

Olio di mandorle dolci non raffinato

Un olio, per garantire tutte le proprietà del suo frutto, è necessario che sia spremuto a freddo.

In commercio si trovano anche degli oli di mandorla raffinati. La raffinazione avviene tramite l’uso di sostanze e processi chimici vari. Ecco che cosa toglie agli oli il processo di raffinazione: i carboidrati complessi, i fosfolipidi tra cui la lecitina, calcio, ferro, magnesio e rame, tutte sostanze utili all’organismo. Inoltre clorofilla e betacarotene, alcune sostanze aromatiche naturali, e infine gli acidi grassi trasmutano. L’olio è diventato alla fine inodore, insapore e incolore.

Proprietà dell’olio di mandorle dolci

È perciò necessario escludere dall’acquisto l’olio di mandorle dolci raffinato. Non possederebbe le proprietà elencate qui di seguito: emolliente, antiossidante, nutritivo, rigenerante e riparatore cutaneo, addolcente e calmante cutaneo, cicatrizzante, ristrutturante, protettivo della pelle. Meglio sarebbe acquistare un olio di origine biologica.

Un tocco dorato per rendere la pelle magicamente morbida ed elastica. Suo utilizzo

L’olio di mandorle dolci, che è essenzialmente ricco di omega 9 , è un ottimo trattamento per la pelle sensibile dei bambini. Inoltre, la presenza di vitamine E e A, così come di carotenoidi, gli conferiscono caratteristiche antiossidanti. Può essere utilizzato per lenire e nutrire il corpo, il viso e persino le mucose.

Ottimo come base per preparazioni da massaggio destinate alla pelle delicata dei bambini, in combinazione con olii essenziali appropriati ad esempio. Il bambino beneficerà così di una bellissima sinergia che unisce le virtù dell’olio di mandorle e quelle degli oli essenziali.

Molto buono anche per nutrire la pelle delle persone anziane e allettate.

Non possiamo qui elencare la vasta gamma di utilizzo di quest’olio. L’esempio fatto sui bambini ci fa comprendere tutto il suo potenziale. L’olio di mandorle dolci può essere utilizzato per tutto il corpo, quotidianamente. La pelle ritornerà a risplendere.

Veramente un tocco dorato per rendere la pelle magicamente morbida ed elastica.