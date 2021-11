Sappiamo che per mantenere in salute il nostro corpo, abbiamo bisogno di praticare una costante attività fisica e seguire un’alimentazione equilibrata e salutare. Molto importante è quindi selezionare i cibi giusti da mettere in tavola, che siano sani e ricchi di nutrienti.

Ad esempio, basterebbe mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli. Ma non dimentichiamo anche che questo mollusco povero di grassi aiuterebbe la pressione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un piccolo alimento croccante e goloso

Ci sono molti alimenti di origine vegetale e animale che, se assunti con regolarità, potrebbero prevenire importanti e pericolose malattie. Ad esempio, la frutta secca è molto importante per la nostra alimentazione e un toccasana per la salute. Non solo noci mandorle e nocciole ma anche gli anacardi sono un frutto dalle incredibili proprietà benefiche. Questi semi appartengono a un albero sempreverde originario dell’Amazzonia.

Prima di arrivare sulle nostre tavole, gli anacardi devono subire un processo di trasformazione molto lungo, grazie al quale si eliminano delle sostanze tossiche. Una volta terminata questa operazione, i semi sono pronti per essere tostati, sgusciati e cotti nuovamente.

Un toccasana per ossa e cuore questo piccolo alimento croccante da consumare non solo come spuntino

Gli anacardi sono dei semi di piccole dimensioni, dal gusto dolce e dalla consistenza croccante. Hanno un elevato apporto calorico ma sono considerati un alimento molto prezioso e pregiato. Sono un’ottima fonte di antiossidanti e acidi grassi, che secondo gli esperti, aiuterebbero a proteggere la salute del cuore e delle arterie. Ridurrebbero così, il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Inoltre la presenza del rame svolgerebbe un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle ossa e dei tessuti connettivi. Una sua carenza potrebbe portare all’osteoporosi. Infatti è proprio un toccasana per ossa e cuore questo piccolo alimento croccante da consumare non solo come spuntino.

Ma facciamo attenzione perché il consumo di anacardi potrebbe interferire con l’azione di alcuni farmaci, quindi sarebbe sempre opportuno seguire i consigli del medico.

Come si consumano questi semi oleosi

Gli anacardi sono spesso utilizzati come snack per gli aperitivi o come spuntino spezza fame. Rispetto al resto della frutta secca, questi semi non sono molto utilizzati in cucina anche se sono gustosi e possiedono innumerevoli proprietà benefiche. Infatti, possiamo usarli in pasticceria per la preparazione di biscotti e ciambelle.

Ma non dimentichiamo che possono sostituire le noci nella preparazione di un ottimo pesto.