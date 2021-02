A chi ci riferiamo? Al titolo SANOFI (MIL:SANF). La società era precedentemente nota come Sanofi-Aventis ed è stata costituita nel 1994 e ha sede a Parigi, Francia. Fornisce soluzioni terapeutiche in tutto il Mondo.

Facciamo prima una premessa.

Siamo in un momento molto particolare per i mercati e le probabilità da questo momento in poi, tranne inversione rialzista nei prossimi giorni, sono per l’inizio di un ribasso di qualche settimana e per 7/10 punti percentuali.

Frattanto, ci sono molti titoli azionari che nelle ultime giornate di contrattazione hanno formato interessanti pattern ribassisti, altri invece continuano a mostrare forza relativa rialzista. Negli ultimi giorni, il nostro Ufficio Studi ha osservato con attenzione un titolo sottovalutato del 65% che potrebbe essere vicino ad un minimo e questo è proprio SANOFI. Le quotazioni, dopo aver formato un massimo nel luglio 2020 a 95,66 hanno iniziato una discesa fino ai livelli attuali.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 75,91. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 75,20 ed il massimo a 83,92.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che i guadagni diminuiranno in media del 2,7% all’anno per i prossimi 3 anni.

Dividend yield del 4,22%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value a 100,92 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value di circa 126,15 euro.

Un titolo sottovalutato del 65% che potrebbe essere vicino ad un minimo

Dove sono diretti i prezzi?

Al momento, la tendenza settimanale, mensile e trimestrale è ribassista e fino a quando non si assisterà ad almeno una chiusura settimanale superiore a 77,33, le quotazioni entro 1/3 mesi sono dirette verso area 70 euro. Fra questo livello e i 60, passano diversi supporti statici e dinamici che potrebbero far ripartire le quotazioni di lungo termine.

Il nostro consiglio è di monitorare attentamente questo titolo perchè ha dei buoni fondamentali e potrebbe essere vicino alla formazione di un bottom poliennale.

Si procederà per step.