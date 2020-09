Con il periodo di chiusura totale a causa della pandemia del coronavirus, si sono incrementati in tutto il mondo gli acquisti online e conseguentemente i pagamenti elettronici fatti con carte di credito, o altro.

Di questa situazione si sono ovviamente avvantaggiati i titoli legati a questi sistemi di pagamento.

Come per esempio Nexi (MIL:NEXI) sulla Borsa Italiana.

Il migliore in assoluto è stato Paypal (NASDAQ:PYPL), un titolo post pandemia che è aumentato quasi del 260%.

Questo titolo pandemia che è aumentato quasi del 260% è legato sia ai pagamenti telematici sia ai trasferimenti di denaro, è stato quello che ha retto alla grave crisi finanziaria della pandemia ed è quello che si è ripreso prima e nel modo più veloce.

Un sistema di pagamento semplice e sicuro.

Così semplice che non dovrai immettere i tuoi dati finanziari per ogni transazione che farai online.

I servizi sono per effettuare pagamenti digitali ed i trasferimenti di denaro avvengono mezzo internet.

La società, fondata nel 1999, è quotata al NASDAQ .

Dotata di altissima tecnologia e di un ottimo sistema di assistenza.

Chi prova questo sistema finanziario sicuramente non lo lascerà più!

Il sistema di pagamento Paypal è un servizio che ti consente di pagare, inviare denaro e accettare pagamenti in modo rapido semplice e sicuro. Per adesso uno dei sistemi migliori di pagamento in assoluto.

Un sistema usato nel mondo da oltre 250 milioni di persone per acquisti online

Oltre 250 milioni di persone nel mondo effettuano e/o accettano pagamenti con questo sistema.

Viene usato su milioni di siti web nel mondo, opera in oltre 200 mercati ed usa correntemente 25 valute diverse.

Per adesso nessuna azienda è al livello di Paypal e nel breve periodo nessun altro sistema di pagamento potrà eguagliare questa modalità di trasferimento di denaro nel globo.

Queste azioni che nel gennaio 2016 erano sotto sotto i 40 dollari sono arrivate a circa 124 dollari a febbraio 2020, in pratica si sono triplicate.

Ha raggiunto il valore più basso il 23 marzo 2020, a seguito della paura da vendite, ossia gli 82,07 dollari per azione. Una perdita di circa il 32%.

Successivamente, come per magia, ha ripreso a correre fino ad arrivare al suo massimo di 212,45 dollari per azione, quindi un incremento del 259%.

Non male per un titolo post pandemia che è aumentato quasi del 260%.

Attualmente quota poco meno di 190 dollari per azione. Questo è dovuto anche al fatto che la Borsa tecnologica americana in questi giorni ha fatto un piccolo scivolone. Anche in presenza di questa rettifica del corso del titolo, questo è stato abbastanza contenuto visto i grossi incrementi avvenuti nei mesi precedenti.

La sua corsa sicuramente riprenderà nel futuro più prossimo.

Questo è un titolo da tenere sempre nel portafoglio e da non vendere. Anzi quando subisce dei cali, conviene essere pronti ad acquistarlo il prima possibile.

