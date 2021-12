Un evento unico nella storia dei mercati azionari potrebbe accadere nelle prossime sedute. Per la prima volta un titolo potrebbe raggiungere una valutazione di mercato mai raggiunta. Un valore che ha dell’incredibile.

Un titolo in Borsa è a un passo dallo stratosferico valore di 3.000 miliardi di dollari

Il titolo Apple è un passo da questo traguardo. Per raggiungere il record dei 3.000 miliardi di capitalizzazione, l’azione dovrebbe raggiungere i 183 dollari. Al momento dell’analisi l’azione vale 174 dollari. Tuttavia nella seduta del 13 dicembre i prezzi hanno raggiunto un massimo di 182,1 dollari realizzando il massimo storico ma sfiorando solamente il record.

Vale la pena ricordare che ad inizio novembre una notizia aveva fatto scalpore. Microsoft aveva superato in capitalizzazione la Apple ed era diventata la società con il maggiore valore di Borsa al mondo. Dopo un mese Apple si è presa la rivincita.

Il record dei 3.000 miliardi di valore di Borsa pur vicino potrebbe tardare un po’. Infatti il Nasdaq da qualche seduta è in calo e ieri l’indice ha aperto in deciso ribasso. Se a Wall Street un titolo in Borsa è a un passo dallo stratosferico valore di 3.000 miliardi di dollari, i titoli tecnologici soffrono. Infatti un’ondata di vendite si è abbattuta sulle maggiori azioni del Nasdaq, spingendo in basso i prezzi dell’indice americano.

Questo calo ieri ha condizionato la chiusura delle Borse europee. Quasi tutti i maggiori listini del Vecchio Continente hanno chiuso in territorio negativo. Da lunedì gli operatori sono alla finestra in attesa delle decisioni della FED che oggi terminerà la riunione del FOMC. Il dilagare dei contagi da Covid in Europa e della variante Omicron in USA, è stato l’altro fattore frenante degli acquisti degli operatori.

Piazza Affari in bilico spera nella tenuta di questo supporto

Ieri tra i maggiori listini un’unica Borsa ha chiuso in territorio positivo. Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,02%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 26.551 punti. La soglia a 26.500 punti per la seconda volta ha retto la pressione in vendita. Questo supporto sta diventando molto importante. Nella giornata di oggi la tenuta di questo livello può spingere i prezzi al rialzo e l’indice Ftse Mib potrebbe risalire a 26.800 punti.

Tuttavia lo scenario attuale di debolezza dei mercati non può fare escludere un ribasso dei prezzi. Se il supporto a 26.500 punti cedesse i prezzi del Ftse Mib potrebbero scivolare ulteriormente in basso. Se l’indice maggiore di Piazza Affari dovesse scendere sotto questa soglia i prezzi potrebbe arrivare fino a 25.800 punti.

Approfondimento

