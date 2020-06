Un titolo è esploso al rialzo in Piazza Affari. Ecco perché. Sulla Borsa di Milano ieri un titolo è letteralmente volato. Una azione che ha segnato la migliore performance tra i 40 titoli che compongono il paniere a maggior capitalizzazione. Per questa società ieri è stata una data particolare. Vediamo qual è il titolo azionario e perché è esploso al rialzo

Ieri un titolo è esploso al rialzo in Piazza Affari. Nel paniere della Borsa Italiana dei titoli a maggior capitalizzazione Interpump ha guadagnato il 5,7% chiudendo a 26,7 euro. Ieri per questo titolo è stata una data particolare. Infatti l’azione è stata in inserita nel paniere Ftse Mib delle 40 società quotate a maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano. Questo significa maggiore visibilità per l’azione ed entrare nell’orbita dei grandi investitori internazionali.

Molti di questi replicano l’indice maggiore di Piazza Affari mettendo in portafoglio le azioni che lo compongono. L’ingresso di Interpump significa, perciò, trovare posto nei grandi portafogli internazionali. Ne deriva che nelle prossime settimane il titolo azionario potrebbe essere ben comprato.

Le potenzialità del titolo in Borsa

Se il buongiorno si vede dal mattino Interpump può regalare nel prossimo futuro ottime soddisfazione agli investitori. Quindi vediamo quali sono le sue potenzialità.

Interpump può essere un nome che dice poco, ma l’azienda è il maggior produttore mondiale di pompe e pistoni ad alta pressione ed uno dei più grandi gruppi nell’ambito dell’oleodinamica.

Prima del crollo di marzo i prezzi del titolo (MIL-IP) in Borsa avevano toccato un massimo a 32,1 euro. Il 24 marzo erano crollati fino a 19,3 euro. Nei successivi due mesi e mezzo Interpump ha recuperato buona parte del terreno perduto. Ad inizio giugno l’azione ha raggiunto i 29 euro per poi scendere nelle sedute successive fino a 25.

Il rimbalzo nella giornata di ieri potrebbe essere il preludio al ritorno dei prezzi nuovamente in area 29 euro. Oltre questo importante livello di resistenza, il target è a 32 euro. Mentre sarebbe negativa una chiusura sotto i 25 euro, specialmente se questa fosse settimanale.

