Per l’analisi grafica e previsionale Salvatore Ferragamo è un titolo del settore moda sulla rampa di lancio per un rialzo del 60%. Se, invece, si passa considerare il giudizio degli analisti o l’analisi basata sui multipli di mercato lo scenario cambia completamente.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, infatti, il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%. Anche si utilizzano i multipli di mercato per valutare il titolo, il risultato non cambia.

Gli aspetti veramente positivi che inducono a guardare con benevolenza a Salvatore Ferragamo sono le prospettive di crescita degli utili e la sua situazione finanziaria.

Nel primo caso gli utili sono attesi crescere mediamente del 75% all’anno per i prossimi tre anni. Nel secondo, invece, facciamo notare come l’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, sia superiore a 1.

Un titolo del settore moda sulla rampa di lancio per un rialzo del 60%: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 8 dicembre in rialzo dello 0,07%, rispetto alla seduta precedente, a quota 15,00 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma potrebbe essere giunta al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a stretto contatto con il forte supporto in area 14,5 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello aprirebbe le porte a un rimbalzo che si trasformerebbe in un’inversione di tendenza nel caso di chiusure giornaliere superiori a 15,47 euro oppure nel caso di un segnale rialzista dello Swing Indicator.

Al ribasso, invece, la strada è già tracciata ed è indicata in figura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e punta al II obiettivo di prezzo in area 16,7 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 19,8 euro.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 13,66 euro.

Time frame mensile

Se la chiusura di dicembre dovesse confermare la rottura di area 14,54 euro, allora le quotazioni si lancerebbero verso gli obiettivi successivi indicati dalle linee tratteggiate per un potenziale massimo rialzista del 60%.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 14,54 euro metterebbero in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

