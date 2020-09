Società Editoriale Il Fatto è un titolo del settore media sottovalutato del 75% da comprare nelle prossime settimane. Rappresenta, infatti, un’interessante opportunità di investimento in un settore che in questi giorni è alla ribalta della cronaca, ancora una volta, per la vicenda Mediaset-Vivendi. È del 1 settembre la notizia, infatti, che un tribunale olandese ha accolto il ricorso di Vivendi sulla fusione tra Mediaset e la controllata spagnola nell’ambito del progetto europeo Mfe.

Ma torniamo alla Società Editoriale Il Fatto. C’è un solo analista che copre il titolo azionario e ha un giudizio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa. Una sottovalutazione ancora più grande si ottiene andando a confrontare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le quotazioni attuali. In questo caso si ottiene una sottovalutazione del 75% circa.

Nonostante il giudizio Buy e la forte sottovalutazione, non è ancora il momento di comprare il titolo. Occasioni di acquisto a prezzi inferiori, infatti, sono possibili.

Un warning prima di passare alla parte di analisi grafica è d’obbligo. Il titolo in questione ha una capitalizzazione che si aggira sui 10 milioni di euro e scambia per un controvalore giornaliero inferiore a 4000 euro. Si capisce, quindi, come sia un titolo sul quale investire con molta cautela visto che bastano somme molto piccole per manovrare l’andamento delle quotazioni.

Un titolo del settore media sottovalutato del 75% da comprare nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Società Editoriale Il Fatto (MIL:SEIF) ha chiuso la seduta del 1 settembre in rialzo del 8,7% rispetto alla seduta precedente a quota 0,5 euro.

Il titolo è stato quotata a marzo 2019, per cui non c’è uno storico tale da poter effettuare l’analisi sul time frame mensile. Sul giornaliero, invece, gli scambi sono così rarefatti da provocare ampie oscillazioni che non permettono di effettuare un’analisi affidabile. Ci siamo, quindi, concentrati sul time frame settimanale per una proiezione di medio/lungo periodo.

Attualmente la proiezione in corso è ribassista (linea continua) e punta agli obiettivi indicati in figura. Va, però, notata una cosa. L’ultimo ostacolo (area 0.4646 euro) lungo il percorso che porta in area 0,3872 euro (I° obiettivo di prezzo) sta resistendo alle pressioni ribassiste. Alla sua rottura avvenuta in chiusura del 31 agosto, infatti, le quotazioni hanno reagito con un rialzo del 8,7%.

Affinché, però, la tendenza si trasformi in rialzista dovremo aspettare una chiusura settimanale superiore a 0,5301 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura con un potenziale massimo guadagno del 100% dai livelli attuali.

