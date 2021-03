Recordati è un titolo del settore farmaceutico pronto a esplodere al rialzo per un guadagno del 70% nel lungo periodo. D’altra parte, come scritto in un precedente report, Recordati non ha “beneficiato” dell’effetto Covid 19 come tante altre case farmaceutiche, ma ha continuato sulla sua strada di lenta, ma inesorabile crescita. La testimonianza sono i risultati del 2020 che hanno mostrato una crescita dell’EBITDA di circa il 5% e dell’utile netto rettificato dl 7,3%.

A supporto della solidità del titolo nel lungo periodo basti pensare che un investimento a 5 anni ha una probabilità del 98,1% di dare un rendimento positivo. Rendimento medio che sui cinque anni è del 182%. A 10 anni, poi, la probabilità che il rendimento sia positivo è del 100% con un rendimento medio annuo del 49% circa.

Siamo, quindi, in presenza di un titolo che storicamente ha fatto sempre molto bene e ben si presta per investimenti di lungo periodo.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con i prezzi attuali.

Un titolo del settore farmaceutico pronto a esplodere al rialzo per un guadagno del 70%: gli obiettivi dell’analisi grafica

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 10 marzo a quota 44,33 euro in ribasso del 1,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la settimana in corso potrebbe segnare la svolta rialzista. Le quotazioni, infatti, stanno attaccando la resistenza in area 45,3 euro e contemporaneamente lo Swing Indicator sta dando un segnale rialzista. Ci sono, quindi, tutte le premesse affinché le quotazioni possano partire al rialzo. Una chiusura settimanale superiore a 45,3 euro sancirebbe la svolta rialzista.

In caso contrario si potrebbe ripartire al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale del +70%. La spinta rialzista verrebbe meno nel caso di una chiusura mensile inferiore a 42,4 euro. In questo caso si tornerebbe come minimo in area 35 euro.