Aeffe della moda che controlla marchi quali Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, è un titolo del lusso con raccomandazione degli analisti Buy, ma da evitare per le prossime settimane.

Il titolo è coperto da un solo analista che ha un giudizio Buy, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 28%. Teoricamente, quindi, ci sono i presupposti per un interessante guadagno. Tuttavia se si confronta il fair value con le attuali quotazioni oppure si utilizza il rapporto PE per effettuare la valutazione del titolo, ci si rende conto che Aeffe risulta essere sempre sopravvalutato.

D’altra parte i conti del primo semestre 2020 non sono stati molto buoni. La società ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi consolidati a 118,9 milioni di euro, -31,4% sia a cambi correnti che costanti. La cosa che secondo noi è più preoccupante, però, è la discesa dei ricavi del 40% nel periodo aprile giugno. Un declino che la società attribuisce “al rinvio di una parte delle spedizioni oltre il 30 giugno 2020”.

Un titolo del lusso con raccomandazione degli analisti Buy, ma da evitare per le prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 28 agosto a 0,899 euro in ribasso del 1,64% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è ribassista. In particolare nel lungo periodo (time frame mensile) le quotazioni non hanno più alcun ostacolo lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,483 euro.

Affinché questo scenario non si realizzi è fondamentale che sul giornaliero non ci siano chiusure inferiori a 0,8283 euro e sul settimanale inferiori a 0,8602 euro. Questi livelli, infatti, rappresentano uno spartiacque molto importante e, se mantenuti, potrebbero rappresentare un’ottima occasione di acquisto.

Un’altra possibilità nel breve periodo di ripartire al rialzo sarebbe quella che prevede una chiusura giornaliera superiore a 0,9204 euro.

