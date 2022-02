Il mercato azionario offre grandissime opportunità di guadagno per tutti. Chiunque può investire in Borsa e non occorre essere Warren Buffett per guadagnare sui mercati azionari. Ci sono titoli che negli ultimi anni hanno realizzato guadagni stratosferici e che rappresentano delle straordinarie opportunità di investimento. Chi ha un orizzonte temporale sufficientemente lungo nel tempo può portare a casa guadagni straordinari anche partendo da piccolissime cifre.

La vera difficoltà sta nell’individuare i titoli che possono salire costantemente nel tempo. L’analisi storica dell’andamento dei prezzi è uno strumento che può aiutarci a evidenziare quali titoli potrebbero crescere in un prossimo futuro. Alcune azioni negli ultimi 10/15 anni hanno avuto un trend positivo costante ed è probabile che continuino ad averlo.

Warren Buffett è diventato l’investitore più ricco del mondo grazie a un’attenta selezione di questi titoli che poi ha tenuto a un lungo in portafoglio. In Piazza Affari le azioni che negli anni hanno avuto un andamento costante al rialzo non sono molte. Una di queste è il titolo Ferrari che ha regalato notevoli soddisfazioni ai suoi azionisti da quando è quotato in Borsa.

Un titolo dai guadagni straordinari con un business dal potenziale enorme per i prossimi anni

Il mercato azionario USA, il più importante al mondo, è ricco di titoli che negli ultimi 10/20 anni hanno realizzato guadagni costanti nel tempo. Apple e Amazon, per esempio, sono due esempi che negli ultimi 20 anni hanno realizzato performance da capogiro. L’ecommerce e la comunicazione digitale sono due settori trainanti dell’economia degli ultimi vent’anni. Un altro settore altrettanto importante è quello dell’energia e Tesla è uno dei simboli a livello mondiale di questo settore. Le Tesla sfrecciano regolarmente sulle nostre strade, ma molti non sanno che l’azienda produce anche pannelli fotovoltaici e soluzioni per lo stoccaggio elettrico.

La performance di Tesla in Borsa (TSLA) negli ultimi 10 anni lascia a bocca aperta, questo è un titolo dai guadagni straordinari. Chi avesse acquistato 100 azioni a gennaio del 2012 avrebbe speso circa 550 dollari. Oggi quelle 100 azioni varrebbero 90.000 dollari. Il titolo al momento dell’analisi quota poco sotto i 900 dollari. A novembre quando il Nasdaq ha toccato il massimo storico, le quotazioni hanno raggiunto i 1.240 dollari.

Da marzo del 2020 i prezzi sono sostenuti da una precisa trendline rialzista che al momento sta passando in area 800-850 dollari. Dopo il massimo di novembre il titolo ha subito un forte ribasso ma i prezzi sono rimasti sopra questa linea di supporto. Nel medio periodo, il ritorno sopra i 1.000 dollari aprirebbe la strada verso un nuovo allungo oltre 1.200 dollari. Superata anche questa soglia il titolo potrebbe spingersi fino a 1.500 dollari nel lungo periodo. Invece se Tesla dovesse scendere sotto 800 dollari potrebbe calare fino a 600 dollari.

