Ieri la Borsa di Milano è stata la migliore in Europa. Effetto accordo Recovery Fund. Il fiume di miliardi che comunque arriverà in Italia, stimola l’interesse degli operatori stranieri. Ed infatti ieri il nostro listino è stato il migliore tra le Piazze europee. Ed ha giovarne subito sono stati i titoli bancari. Un titolo che vola del 14%, annuncia quali azioni sono in pole position in Borsa. Ma cosa accadrà oggi?

E’ fuori dubbio che il settore che è favorito più di altri dall’accordo sul Recovery Fund è quello bancario. Ieri si sono viste le premesse. Al termine della seduta il titolo UBI Banca ha guadagnato il 14 %, ma è stata una anomalia che spiegheremo nelle righe sotto. Il riferimento da prendere è BPM.

Il titolo Banca Popolare di Milano (MIL-BAMI), è stato il migliore dopo UBI Banca, guadagnando oltre il 5%. L’azione ieri ha dato un bel segnale rialzista, esattamente in linea con la Borsa di Milano. I prezzi hanno violato la resistenza che reggeva dall’8 giugno, a 1,468 euro. Alla violazione BPM è schizzata in alto e poi ha leggermente ceduto chiudendo a 1,475 euro. Il superamento del massimo di ieri, a 1,52 euro porterà i prezzi all’obiettivo di brevissimo periodo a 1,6 euro.

Le spiegazioni del balzo di UBI

Il rialzo di UBI Banca è dovuto a un evento specifico legato al titolo. Venerdì a mercati chiusi, Intesa Sanpaolo ha annunciato di volere incrementare l’Offerta di Pubblico Scambio per UBI. Alla proposta originaria di 17 azioni Intesa per 10 azioni della banca bergamasca, ha aggiunto 0,57 euro in contanti.

Alla riapertura dei mercati, i prezzi si sono immediatamente adeguati. Fino alla fine dell’offerta, UBI Banca si muoverà di conserva con Intesa. E poiché Intesa oggi è salita dell’1,2%, anche a seguito della notizia sul Recovery Fund, anche UBI indirettamente ne ha giovato.

