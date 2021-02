Sono molte le azioni che negli ultimi giorni hanno iniziato a salire sull’onda dell’entusiasmo che ha colpito Piazza Affari. Tra queste c’è un titolo che in 3 sedute ha realizzato una performance strepitosa e che potrebbe salire ancora del 10%.

Vola Astaldi premiata da un giudizio lodevole e da voci di delisting

La corsa del titolo Astaldi non conosce sosta e potrebbe continuare. Infatti, secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux l’azione varrebbe 0,48 euro ad azione, mentre al momento dell’analisi scambia a 0,44 euro ad azione.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

In base allo studio della società finanziaria, a questi valori il titolo ha ancora spazio per salire di un 10%. Nel report di Kepler Cheuvreux, il consiglio sul titolo viene mutato da hold (mantenere) a buy (comprare).

Così il titolo vola. Non solo in seguito all’analisi, ma anche per l’indiscrezione che vorrebbe la società lasciare presto la Borsa. L’azione è attualmente quotata sul segmento Mid Cap di Piazza Affari.

Un titolo che in 3 sedute ha realizzato una performance strepitosa e che potrebbe salire ancora del 10%

Graficamente i prezzi di Astaldi in Borsa (MIL:AST), hanno una decisa impostazione rialzista. Le quotazioni, dopo essere scese da aprile 2020 a gennaio scorso, a febbraio hanno invertito il trend. Probabilmente anche perché i prezzi si trovavano sui minimi storici.

Ma è con la seduta del 5 febbraio che Astaldi ha iniziato a correre. In tre giorni al rialzo, i prezzi sono passati da 0,29 euro a 0,44 euro. In pratica il titolo in 3 sedute è salito del 50%. Anche se siamo ancora lontani dal massimo dello scorso anno realizzato ad aprile a 0,64 euro.

I possibili scenari

Se la forza del titolo continuasse, il target price di 0,48 di Kepler Cheuvreux sarebbe raggiungibile in poche sedute. Occorre fare attenzione ai prezzi se dovessero iniziare a scendere. Fino a 0,42 euro potrebbe essere una correzione salutare. Sotto si potrebbe scendere fino a 0,40 euro. Una ulteriore discesa sotto questo livello riporterebbe il trend di breve in tendenza ribassista.

Invece al rialzo una salita sopra 0,45 euro spingerebbe il titolo fino a 0,48 euro. E poi, probabilmente, verso la soglia psicologica di 0,5 euro.

Approfondimento

Un titolo che ha messo a segno uno spettacolare rialzo del 575% in 4 anni e che può ancora correre