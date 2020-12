Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se dovessimo nominare un vincitore per le feste di Natale, probabilmente tra i papabili ci sarebbe il commercio online. Con feste semi blindate e il rischio di un Natale di clausura, l’e-commerce è la soluzione per fare e farsi i regali. E chi è il re dell’e-commerce? Se guardate le pubblicità in tv non potrà sfuggire l’offensiva di Amazon. Ecco l’analisi di un titolo che ha guadagnato il 125% in 7 mesi e che nel 2021 può avere un rendimento spettacolare.

Un 2020 da favola

Amazon in Borsa (NASDAQ:AMZN), ha avuto un anno eccezionale. La reazione, dopo il crollo di fine febbraio e inizio di marzo, è stata rapida e potente. In 7 mesi, da metà febbraio a fine settembre, il titolo ha guadagnato il 125%. Una media del 17% al mese.

In ottobre, novembre e nei primi 15 giorni di dicembre, i prezzi si sono presi una pausa. In questi mesi si sono mossi attorno alla media di 3.200 dollari. Osservando il grafico si vede chiaramente che i prezzi stanno disegnando quello che l’analisi grafica definisce essere un triangolo.

Il triangolo è una figura di continuazione, che prelude ad una nuova fase nella direzione che i prezzi avevano prima della formazione della figura. Poiché prima del triangolo questi avevano messo a segno un forte rialzo, è probabile che all’uscita da questa figura accelerino nuovamente verso l’alto.

Un titolo che ha guadagnato il 125% in 7 mesi e che nel 2021 può avere un rendimento spettacolare

Per le prossime sedute i livelli da monitorare per il titolo sono 3, due al rialzo e uno al ribasso. La prima resistenza da tenere sotto osservazione è a quota 3.250 dollari. Una violazione confermata di questo livello, spingerà i prezzi verso i 3.400 dollari.

Questo è un livello importante perché da questa zona di prezzo passa il lato superiore del triangolo. Il superamento dei 3.400 dollari permetterà ai prezzi di uscire dalla figura e di proiettarsi verso l’alto. Idealmente con un target finale di 5.500 dollari.

Al ribasso è importante la tenuta dei 3.050 dollari. Una discesa sotto questo supporto spingerà le quotazioni verso i 2.800 dollari.

Approfondimento

Investire su un titolo azionario e guadagnare il 145% in un giorno ai tempi del Covid