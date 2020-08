Datalogic è un titolo che da anni fa peggio del settore tecnologico e non accenna a migliorare la sua condizione. Basta guardare alla tabella seguente per realizzare che negli ultimi cinque anni il titolo ha sempre avuto un rendimento di molto inferiore ai suoi competitors.

Nonostante ciò, gli analisti hanno un consenso medio Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a fare una valutazione di Datalogic basata sui multipli degli utili (rapporto PE). Se invece si confronta il fair value del titolo con le quotazioni attuali si vede come il titolo sia sopravvalutato di oltre 40%.

Capire quale sarà la futura direzione sulla base di queste considerazioni, quindi, è abbastanza complicato. Non resta che affidarsi all’analisi grafica e previsionale.

Datalogic Settore Riferimento Mercato Italiano 7 giorni -0.7% 1.6% -0.04% 30 giorni -3.9% 14.8% 2.8% 90 giorni 0.6% 18.0% 5.0% 1 anno -7.6%/-10.0% 52.6%50.2% -7.0%-9.3% 3 anni -55.7%-58.7% -3.4%-10.2% -5.9%-14.6% 5 anni -14.2%-22.3% 73.3%55.5% 0.8%-31.3%

Un titolo che da anni fa peggio del settore tecnologico e non accenna a migliorare la sua condizione: i consigli dell’analisi grafica e previsionale

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 28 agosto a 11,47 euro in ribasso dell’1,38% rispetto alla seduta precedente.

Da un’analisi multi time frame il futuro del titolo non è dei migliori. Sul settimanale e sul mensile, infatti, è vero che la tendenza in corso è rialzista, ma ormai le quotazioni si trovano in prossimità di livelli chiave tali che chiusure ad essi inferiori farebbero invertire la tendenza in corso.

Ad esempio una chiusura settimanale sotto 11,273 euro farebbe invertire al ribasso, così come una chiusura mensile inferiore a 11,479 euro. Da notare che la seduta del 31 agosto potrebbe avere un’importanza fondamentale in tal senso.

Qual è lo scenario più probabile?

Che le probabilità siano a favore di una continuazione della discesa si evince anche dalla tendenza di breve attualmente ribassista che punta all’obiettivo in area 11,148 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 8,924 (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 6,731 euro.

