Un titolo bancario sul quale puntare per un’operazione di trading a basso rischio

Il titolo bancario bancario Credem nel panorama italiano ha un ruolo molto particolare. Senza stare sotto le luci della ribalta, l’istituto bancario sta portando avanti una politica espansione molto interessante se proporzionata alle sue dimensioni (clicca qui per leggere). Inoltre ricordiamo che al termine dell’esame Srep 2019 è risultato essere il più solido in Italia e al terzo posto in Europa.

Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per puntare su questo titolo bancario. Tuttavia va notato che la sua volatilità rispetto al settore di riferimento è molto piccola. Per cui nelle fasi molto direzionali, sia al rialzo che al ribasso, si muove con una velocità ridotta.

Dal punto di vista delle attese per i conti dell 2020, qualche settimana fa Credem ha riportato le previsioni degli analisti che si occupano del titolo bancario. Il margine di intermediazione si attesterebbe a 1,14 miliardi di euro in leggero calo rispetto ai risultati dell’anno precedente. I costi operativi sarebbero pari a 814 milioni di euro e l’utile netto sarebbe valutato a 130 milioni di euro in flessione rispetto ai 201,31 milioni di euro del 31 dicembre 2019.

Più in generale il consenso medio degli analisti è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo bancario Credem

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 1 luglio in ribasso del 1,93% rispetto alla seduta precedente a quota 4,315€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 5,0594€. Tuttavia va notato come l’ostacolo in area 4,5858€ stia rallentando l’ascesa delle quotazioni. Per questo motivo abbiamo assistito a un ritracciamento fino in area 4,3054€. Solo la rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe invertire le quotazioni al ribasso.

Al rialzo, invece, il segnale generato da BottomHunter potrebbe spingere le quotazioni prima verso area 5,0594€ e successivamente verso la massima estensione del rialzo in area 5,8108€ (III° obiettivo di prezzo).

Conclusione: poiché le quotazioni sono molto vicine al supporto in area 4,3054€, si può entrare al rialzo mettendo lo stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a 4,3054€.