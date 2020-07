Un titolo bancario sul quale attendere potrebbe essere la strategie vincente

Il titolo bancario BPER Banca negli ultimi anni ha sempre sotto-performato sia il settore di riferimento che il mercato italiano. Nonostante ciò continua a mostrare segnali di debolezza che consigliano prudenza nell’aprire posizioni sul titolo.

L’alone di incertezza che circonda il titolo bancario è chiaramente visibile anche nelle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Hold nonostante il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione del 30% circa.

Il nostro Ufficio Analisi ha effettuato uno studio sul time frame giornaliero e settimanale per capire quale potrà essere lo scenario più probabile per il futuro di BPER Banca.

Analisi grafica e previsionale sul titolo BPER Banca

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 20 marzo a quota 2,575€ in rialzo dell’11,67% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico seguente, sono ormai 11 sedute che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 2,1454€-2,2813€. La tendenza principale rimane ribassista, ma solo la rottura du uno dei due estremi indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In particolare, la rottura al ribasso di 2,1454€ in chiusura di giornata aprirebbe le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 1,927€. Gli obiettivi ribassisti successivi si trovano in area 1,3543€ (II° obiettivo di prezzo) e a seguire in area 0,779€ (III° obiettivo di prezzo e massima estensione al ribasso).

Solo una chiusura giornaliera superiore a 2,213€ darebbe speranze di ripresa ai rialzisti.

Time frame settimanale

Quanto sta accadendo sul time frame settimanale ha dell’incredibile. Le quotazioni da ormai 6 settimane sono attaccate all’area 2,21€-2,23€ che rappresenta la chciave di volta per capire quanto accadrà nel medio/lungo periodo su BPER Banca.

Chiusure settimanali, confermate in quelle successive, superiori a 2,23€ aprirebbero le porte al rialzo verso il I° obiettivo di prezzo in area 2,8669€ e a seguire gli altri indicati in figura.

In caso, invece, di chiusura sotto 2,21€ prenderebbe corpo lo scenario che prevede discese fino in area 1,4€.

In attesa di una decisa e definitiva presa di posizione del mercato, facciamo notare che il segnale del BottomHunter generato qualche settimana fa non era valida. Sicuramente non un buon viatico per i rialzisti.

Approfondimento

