Un titolo bancario sottovalutato di oltre il 50% che rischia di perdere più del 70%

Nell’ultimo anno il titolo bancario BPER Banca è stato caratterizzato da una debolezza che lo ha portato ad aggiornare i suoi minimi storici. Tanto per rendere l’idea negli ultimi 12 mesi le quotazioni di BPER Banca hanno perso il 46,7% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 27,7% e di un mercato italiano che ha perso circa il 18%.

Anche la reazione delle quotazioni alla crisi da Covid-19 non è stata delle migliori. Negli ultimi tre mesi, infatti, ha perso oltre il 53% a fronte di un settore bancario che ha perso il 45%. Tuttavia come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale il titolo bancario ha ancora molto spazio per scendere.

Questa, però, non è l’opinione degli analisti che hanno un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Certo, rimane l’approccio prudenziale contenuto nella raccomandazione Hold, ma la sottovalutazione è di tutto rispetto. Inoltre è confermata sia confrontando il fair value con le attuali quotazioni di BPER Banca che dalla valutazione basata sui multipli di mercato. Ad esempio BPER Banca quota 2,9 volte gli utili, mentre il settore di riferimento 3,9.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un forte apprezzamento delle quotazioni. Spesso, però, sottovalutazione non vuol dire buttarsi a capofitto su un titolo. Bisogna sempre, infatti, studiare attentamente il grafico e individuare i punti ottimali per l’ingresso.

Analisi grafica e previsionale sul titolo BPER Banca

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 1,8985€ in ribasso dell’1,73% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha quasi raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo in area 1,7737€. Normalmente raggiunta la massima estensione del ribasso in corso dovremmo assistere a un rimbalzo delle quotazioni. Tuttavia, vista la discesa, quasi ininterrotta, delle quotazioni siamo andati ad analizzare più in dettaglio incrociando time frame diversi e abbiamo scoperto una cosa molto preoccupante. La rottura in chiusura di settimana del supporto in area 1,7737€ potrebbe portare a un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 0,54€.

Prestare, quindi, molta attenzione a quanto succedere nelle prossime chiusure settimanali.

Una possibile strategia potrebbe essere quella di entrare long sul titolo mettendo un stop rigido nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,7737€.

Approfondimento

Per leggere gli articoli precedenti su BPER Banca clicca qui.