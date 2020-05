Un titolo bancario, sottovalutato del 90%, da comprare subito

Banca Sistema è un titolo bancario che nonostante abbia un notevole consenso tra gli analisti non riesce a decollare in Borsa. Nell’ultimo mese ad esempio, ha perso poco più del 2% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato circa il 6%. Eppure nell’ultimo anno il titolo bancario aveva espresso una notevole forza relativa. Aveva, infatti, perso circa il 7% a fronte di un settore di riferimento che aveva perso il 23%.

Eppure per gli analisti il consenso medio è BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 90%. L’enorme sottovalutazione di Banca Sistema si osserva anche quando si confronta il suo fair value con le quotazioni attuali. In questo caso la sottovalutazione è del 70%.

Cambiando sistema di misura della valutazione del titolo si ottengono gli stessi risultati. In particolare considerando la valutazione basata sui multipli degli utili il titolo quota 3,3 volte gli utili a fronte di un settore di riferimento che quota 6 volte gli utili.

Come venire a capo di questa apparente contraddizione tra l’andamento borsistico e le indicazioni degli analisti e non solo?

In casi come questi bisogna affidarsi alle indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Sistema

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 1,3€ in rialzo del 2,36% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo in area 1,1956€. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una ripresa della tendenza rialzista che ha come obiettivo area 1,4635€ e a seguire area 1,9759€. La massima estensione del rialzo si trova in area 2,4896€ il cui raggiungimento significherebbe un apprezzamento di oltre il 90% dai livelli attuali.

Il potenziale rialzista, quindi, coincide con la sottovalutazione media prevista dagli analisti.

