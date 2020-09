Credem è un titolo bancario sottovalutato che potrebbe essere sul punto di partire al rialzo visto che si trova in prossimità di supporti molto importanti. In casi come questo la prudenza è d’obbligo visto. Bisogna, infatti, fissare molto bene gli stop dell’operazione per evitare ingenti perdite sul capitale.

Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto prudenti. Da un lato, infatti, hanno fissato un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Dall’altro il consenso medio è Hold.

La valutazione basata sui multipli di mercato conferma per Credem una sottovalutazione del 20% circa.

Dove è diretto questo titolo bancario sottovalutato che potrebbe essere sul punto di partire al rialzo?

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 17 settembre in ribasso del 1,06% rispetto alla seduta precedente a quota 4,215€.

Scenario di breve/medio periodo

Sia sul giornaliero che sul settimanale la tendenza in corso è ribassista, ma vede le quotazioni a contatto con il I obiettivo di prezzo su entrambi i time frame. Ci sono, quindi, i presupposti per una ripartenza al rialzo nel caso il supporto dovesse tenere.

A seconda della strategia di trading che si sta seguendo bisogna decidere quale livello controllare.

Chi ad esempio sta seguendo una strategia di breve al rialzo, deve far scattare lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,1653 euro. Chi opera, invece, sul settimanale deve monitorare in chiusura di settimana la tenuta di area 4,1475 euro.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma si sta indebolendo ogni giorno che passa. Una segnale di forza verrebbe da una chiusura mensile superiore a 4,6811 euro. Viceversa, una chiusura mensile sotto area 3,8823 euro darebbe un forte segnale ribassista.

Approfondimento

