Banco Desio e della Brianza è un titolo bancario impostato al ribasso ma che potrebbe riparte velocemente al rialzo. Si trova, infatti, vicino a un’importante resistenza rotta la quale in chiusura settimanale potrebbe finalmente decollare al rialzo. Prima di proseguire, però, c’è un aspetto che vogliamo ricordare nuovamente. Come scritto in un precedente report, Un quadruplo massimo potrebbe abbattere le quotazioni di Banco Desio e della Brianza, sul time frame mensile sul titolo c’è area 3,47 euro che in passato ha sempre fermato, per ben quattro volte, la continuazione dell’ascesa delle quotazioni. Sia ben chiaro, quindi, che un qualunque discorso rialzista di lungo periodo passa per una chiusura mensile superiore a 3,47 euro.

Torniamo ora alla nostra proiezione sul time frame settimanale. Come dicevamo la tendenza in corso è ribassista, ma sta trovando una validissima opposizione nel supporto in area 3,06 euro. Una chiusura di settimana inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 2,82 euro. La massima estensione del ribasso, invece, passa per area 2,4 euro.

Solo una chiusura settimanale superiore a 3,72 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe dare lo slancio per ripartire prepotentemente al rialzo. In particolare, il I obiettivo di prezzo si trova in area 3,4 euro, mentre la massima estensione rialzista passa per area 7 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali si conferma la debolezza del titolo che vedo uno spiraglio di ottimismo solo nel Price to Book ratio. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni potrebbero apprezzarsi di circa il 50% per allinearsi alla media del settore di riferimento. Per il resto il titolo risulta essere sempre sopravvalutato sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano.

Un titolo bancario impostato al ribasso ma che potrebbe riparte velocemente al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 3,10 euro la seduta del 29 luglio in ribasso dello’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale