Un titolo bancario da evitare per i prossimi mesi se non anni

Un titolo bancario che sembra esservi avviato sulla strada del recupero in Borsa era Banco BPM. Dopo aver perso il 99,29% dai massimi storici del 2000 (tenendo conto della fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare) il titolo ha toccato i suoi minimi storici ia maggio del 2020 e da lì ha avuto un rialzo di circa il 50%. Tutto sembrava andare per il meglio, grazie anche alle buone notizie sul fronte obbligazionario e dello spread.

All’improvviso, però, in cinque sedute il titolo ha perso il 15% con perdite nella singola seduta anche di oltre il 9% rispetto a quella precedente. D’altra parte che la ripresa fosse fragile era già stato messo in evidenza in un report di JP Morgan. Il colpo di grazia, però, è arrivato dopo un report di Banca IMI che citiamo

“Nonostante le solide prestazioni operative nel primo trimestre guidate da un net interest income resiliente e un miglioramento della qualità degli attivi – rimarca Banca IMI – ci aspettiamo che l’epidemia Covid-19 avrà un impatto sui prossimi trimestri”.

Come conseguenza di queste difficoltà la banca di affari ha ipotizzato un ritorno al dividendo non prima di 2 anni. Tanto è bastato per far crollare il titolo bancario.

In generale gli analisti, nonostante una sottovalutazione di circa il 15%, hanno un consenso Hold, mantenere, a testimonianza della prudenza che li guida nell’approccio a Banco BPM.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banco BPM

Banco BPM (MIL-BAMI) ha chiuso la seduta del 12 giugno in area 1,278€ in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Sul time-frame giornaliero la proiezione in corso è ribassista e la seduta del 12 giugno potrebbe dare un’ulteriore spinta al ribasso del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver rotto il forte supporto in area 1,28741€ le quotazioni hanno cercato di recuperare durante la seduta del 12 giugno, ma senza successo. Potrebbero, quindi, esserci le condizioni per un’ulteriore accelerazione ribassista. con obiettivo in area 1,10468€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso si trova in area 0,92329€ (III° obiettivo di prezzo).

Solo il recupero in chiusura di giornata di area 1,28741€ darebbe forza ai rialzisti.

Sul time frame mensile la situazione non è delle migliori per il titolo bancario. Come si vede, infatti, la tendenza in corso è ribassista con obiettivo in area 0,53278€. Solo una chiusura mensile superiore a 1,31973€ farebbe indebolire la pressione ribassista.

Per approfondimenti su Banco BPM e quotazioni end-of-day clicca qui.