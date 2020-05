Un titolo bancario che rischia di perdere il 50% nei prossimi mesi

Durante la seduta del 19 maggio Banco BPM è risultato essere il peggiore titolo bancario del Ftse Mib con un ribasso del 7%.

Come spiegare questo sell-off sul titolo bancario e non solo?

La Consob ha eliminato il divieto di shortare e di questa situazione hanno approfittato gli shortisti in crisi di astinenza da vendite alle scoperto.

La scura del ribasso si abbattuta in particolar modo su Banco BPM che ha visto non solo una perdita del 7% rispetto al giorno precedente, ma anche un aumento dei volumi di oltre il 300%. Non solo, l’aumento dei volumi rispetto alla loro media è dieci giorni è stato superiore al 200%.

D’altra parte Banco BPM rimane uno dei titoli più shortati di Piazza Affari. Secondo la comunicazione giornaliera della Consob, sul titolo bancario ci sono posizioni short aperte per oltre il 2% del capitale.

Al momento, oltre alla ripresa delle vendite al ribasso, non ci sono particolari motivi per spiegare il tracollo della quotazioni. Tuttavia, che la situazione non sia molto favorevole si capisce anche dal giudizio degli analisti. Il loro consenso medo, infatti, è Hold, mantenere, nonostante il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione del 40%. La stessa sottovalutazione che ritroviamo andando a guardare gli indicatori basati sui fondamentali del titolo.

D’altra parte che Banco BPM poteva essere un investimento da evitare era già stato detto in un precedente articolo (clicca qui per leggere). Quando si potrebbe tornare compratori sul titolo bancario?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banco BPM

Banco BPM (MIL:BPM) ha chiuso la seduta del 19 maggio in ribasso del 7,31% a quota 1,084€ rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame mensile è evidentemente ribassista e la chiusura di aprile, che confermava quella di marzo, ha aperto le porte a una continuazione della discesa fino al I° obiettivo di prezzo in area 0,53278€. Un obiettivo che se raggiunto farebbe crollare le quotazioni del 50% circa. Investire su Banco BPM in questo momento, quindi, vorrebbe dire assumersi un rischio enorme.

Due sono le possibilità per un ingresso al rialzo che minimizzi il rischio di perdite. Comprare al raggiungimento di area 0,53278€, aspettare una chiusura mensile superiore a 1,31973€.