Dopo il nostro report del 12 febbraio (clicca qui per leggere) Banca Sistema ha guadagnato il 25%. Dopo questo allungo al rialzo, però, è un titolo bancario che rischia di andare incontro a un brusco ritracciamento. Le motivazioni alla base di questa previsione sono di natura grafica e ce ne occuperemo nelle prossime sezioni.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, Banca Sistema risulta essere sottovalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato. Questo giudizio è confermato dagli analisti che hanno un giudizio medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Un altro aspetto molto interessante di Banca Sistema è il rendimento del suo dividendo che alle quotazioni attuali offre un rendimento superiore al 4%.

Un titolo bancario che rischia di andare incontro a un brusco ritracciamento: Le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 19 aprile a quota 2,085 euro in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile con obiettivi di lungo periodo in area 3,9 euro.

Sul settimanale, però, la tendenza rialzista sta mostrando i primi segnali di cedimento. Come si vede, infatti, da ormai sette settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1,982-2,16 euro senza riuscire a prendere una precisa direzione. Inoltre lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione i livelli indicati.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile