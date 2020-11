Da quando, a settembre, Illimity Bank è passata al segmento Star della Borsa Italiana, le sue quotazioni hanno accelerato al rialzo. Dopo circa un mese di lateralità, però, gli effetti della pandemia hanno preso il sopravvento e le quotazioni hanno accelerato al ribasso. Tuttavia sono stati raggiunti dei livelli tali che Illimity Bank si candida come titolo bancario che potrebbe presto andare ad aggiornare i suoi massimi storici.

D’altra parte, le ultime settimane hanno visto molto attivismo da parte della banca attiva nel settore dei crediti distressed, acquistando un portafoglio da 120 milioni di euro e un altro da 692 milioni di euro da Unicredit. Come spiegato dal Responsabile Divisione Distressed Credit Investment & Servicing di Illimity, queste operazioni segnano un ulteriore passo di crescita della banca in un settore dal potenziale molto interessante.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

Secondo i due analisti che coprono il titolo, il giudizio medio su Illimity Bank è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 35%.

Secondo l’analisi grafica Illimity Bank è un titolo bancario che potrebbe presto andare ad aggiornare i suoi massimi storici

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 30 ottobre in rialzo dello 0,65% rispetto alla seduta precedente a quota 7,76 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma la seduta del 30 ottobre ha visto una reazione delle quotazioni che per il momento si è fermata sul livello spartiacque tra rialzo e ribasso che si trova in area 7,77 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un rialzo fino al I obiettivo di prezzo in area 8,89 euro. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura.

Da notare che la mancata rottura della resistenza potrebbe favorire la ripresa del ribasso verso il III obiettivo di prezzo in area 7,04 euro.

Unica nota negativa al rialzo del 30 ottobre è la mancanza dei volumi. Ragion per cui potrebbe essersi trattato di un fuoco di paglia.

Time frame settimanale

A livello settimanale la chiusura è stata tale da mantenere in vita, ma veramente per pochissimo, la proiezione rialzista. Qualora questa tenuta dovesse far ripartire le quotazioni, allora il titolo bancario potrebbe spingersi fino al III obiettivo di prezzo in area 12,7 euro.

Qualora, invece, la tendenza virasse al ribasso dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.