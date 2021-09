Banca Finnat è un titolo bancario che potrebbe essere sul punto di esplodere al rialzo. Questa condizione, però, non è una novità, ma qualcosa di cui andiamo parlando ormai da diversi mesi (Le azioni Banca Finnat in rampa di lancio per guadagnare oltre il 100% rispetto ai livelli attuali).

Le quotazioni del titolo, infatti, da aprile sono a contatto con la resistenza in area 0,285 euro senza riuscire a romperla al rialzo. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso il I obiettivo di prezzo in area 0,347 euro. A seguire gli obiettivi della proiezione rialzista si trovano in area 0,447 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,546 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, le condizioni affinché il titolo possa raddoppiare il suo valore.

Da notare che lo Swing Indicator, a seguito di questo lungo movimento laterale, si trova in una posizione neutrale. Un ottimo indizio sulla futura tendenza, quindi, si potrebbe anche avere da un segnale di acquisto o vendita dello Swing Indicator.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,269 euro, invece, potrebbe dare il via a un avvitamento ribassista con I obiettivo di prezzo in area 0,238 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 0,188 euro e in area 0,138 euro.

Dal punto di vista della valutazione Banca Finnat risulta essere sopravvalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato. Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Infine facciamo notare che un punto debole di Banca Finnat è il suo indebitamento. Allo stato attuale, infatti, il rapporto tra debito totale e capitale si aggira intorno al 400%.

Un titolo bancario che potrebbe essere sul punto di esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Finnat (MIL:BFE) ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 0,274 euro in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale