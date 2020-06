Un titolo bancario che potrebbe approfittare della OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca

C’è un titolo bancario italiano, non direttamente coinvolto nella OPS di Banca Intesa Sanpaolo su UBI Banca, che potrebbe beneficiare della guerra aperte su questa operazione. Ci siamo più volte occupati di questo argomento e rimandiamo agli approfondimenti per dettagli.

In questo articolo ci preme mettere in evidenza il ruolo di BPER Banca in tutta questa vicenda. La banca emiliana, infatti, è stata coinvolta come acquirente degli sportelli che Intesa Sanpaolo è stata costretta a mettere in vendita per evitare posizioni dominanti. L’acquirente è stato trovato proprio in BPER Banche che acquisirà oltre 500 filiali per un esborso previsto tra i 600 e 700 milioni di euro.

Ma qual è la convenienza per un titolo bancario nell’acquisire sportelli in un epoca in cui ci si muove verso la digitalizzazione?

Una spiegazione interessante è riportata in un articolo dal titolo “Nel 2020 e post Covid ha senso per Bper pagare Intesa 600 milioni per 532 sportelli? Sì, ma la finanza c’entra poco “.

La conclusione è che dal punto di vista industriale i vantaggi sono pochi, ma potrebbero essere molti quelli politici. Aver accettato di acquistare, liberando Intesa Sanpaolo, gli sportelli equivale, infatti, a schierarsi dalla parte dell’istituto guidato da Messina nella lotta per acquistare UBI Banca. Qualora, quindi, Antitrust dovesse dare il via libera alle nozze tra Intesa e UBI Banca, già approvate dalla Bce, non è detto che non possa arrivare qualche contropartita anche per BPER Banca.

Analisi grafica e previsionale sul titolo bancario BPER Banca

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 2,451€ in rialzo del 6,57% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma il raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 1,7737€ ha provocato un rialzo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante nel caso in cui dovesse esserci una chiusura settimanale superiore a 2,4453€. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso area 3,5€.

In caso contrario il titolo bancario potrebbe andare ad aggiornare i minimi recenti.

