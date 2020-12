Ascopiave è un titolo azionario vicino all’inversione rialzista che potrebbe quasi triplicare la sua capitalizzazione. Sono, infatti, cinque settimane che le quotazioni stanno lottando con la resistenza in area 3,625 euro. Prima, però, di discutere i possibili scenari futuri dal punto di vista grafico, andiamo ad analizzare la valutazione del titolo secondo le raccomandazioni degli analisti e i multipli di mercato.

Per gli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20%. Se, invece, si utilizzano i multipli di mercato (PE, PB, PEG) il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Un titolo azionario vicino all’inversione rialzista che potrebbe quasi triplicare la sua capitalizzazione: i livelli da monitorare

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso la seduta del 22 dicembre in rialzo dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti le quotazioni sono sul punto di rompere al rialzo importanti resistenze con la conseguente esplosione rialzista. D’altra parte sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione rialzista e spingono le quotazioni al rialzo.

Il livello, quindi, da monitorare è 3,625 euro in chiusura di settimana. La rottura di questo livello, infatti, confermerebbe la proiezione rialzista con obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo si trova in area 8,68 euro per un potenziale rialzo di circa il 150%.

Qualora, invece, dovessimo avere un segnale ribassista dello Swing Indicator sarebbe il caso di abbandonare il titolo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

