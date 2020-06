Un titolo azionario vicino all’ esplosione dei prezzi che potrebbe portarlo a raddoppiare in poco tempo. A chi ci riferiamo? Andiamo a vederlo.

La Massimo Zanetti Beverage Group SpA (MIL:MZB) è una holding che con le sue filiali produce e vende caffè e altri prodotti coloniali nelle Americhe, nell’Asia del Pacifico, nell’Europa settentrionale e nell’Europa meridionale.

Il titolo in questo momento a Piazza Affari sale del 3,41% e si porta a 4,24. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,11 ed il massimo a 5,77. Nel 2015 il titolo iniziò le sue contrattazioni a Borsa Italiana al prezzo di 10,20 e da quel momento fino al minimo di quest’ anno la caduta è stata davvero verticale.

Si è vicini ad un’inversione di tendenza di lungo termine?

Intorno al minimo annuale si sono formati più volte swing rilevanti che lasciavano intravedere la possibilità che si stesse formando un bottom poliennale. Le ragioni non erano solo grafiche ma anche fondamentali. Infatti in base al metodo del discounted cash flow la sottovalutazione in quel momento era davvero interessante. Infatti si stima un prezzo medio di fair value intorno a 5,10. Ai livelli attuali questo gap fra prezzo corrente e stime è ancora del 20% ca. A onor della cronaca c’è da dire che il consenso degli analisti non è benevolo nei confronti della società ed infatti considera i prezzi attuali sopravvalutati rispetto ad un fair value stimato a 3,60 ca.

Quale strategia di trading porre in essere?

Il movimento odierno ci sembra essere di partenza per un’esplosione dei prezzi e potrebbe avere il compito di lasciare definitivamente alle spalle il ribasso poliennale.

Il nostro giudizio è il seguente:

comprare il titolo a mercato con stop loss di breve a 4,09 e di lungo a 3,79 e obiettivo primo a 5,77. Una chiusura mensile sopra questo livello farebbe partire ulteriori rialzi di lungo periodo verso area 8,50/9,10.

Riteniamo che la Massimo Zanetti Beverage sia un’interessante storia da seguire perchè è un titolo azionario vicino all’ esplosione dei prezzi che potrebbe portarlo a raddoppiare in poco tempo.