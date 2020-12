Un titolo azionario sul quale puntare pesantemente nel 2021 per un potenziale rialzo superiore al 70%

C’è a Piazza Affari un titolo azionario sul quale puntare pesantemente nel 2021. Si tratta di Newlat Food, una società del settore alimentare che è fortemente penalizzata rispetto ai suoi competitors.

Se, infatti, si considera il suo fair value e lo si confronta con le attuali quotazioni, scopriamo che il titolo è sottovalutato del 40% circa. La sottovalutazione diventa ancora più importante se si considera il rapporto prezzo/utile (PE) come parametro per effettuare la valutazione del titolo. Newlat Food, infatti, quota a un PE di 5,6, mentre la media del settore di riferimento è 15,9. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe quasi triplicare il suo valore senza risultare sopravvalutato rispetto alla media dei suoi competitors.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Anche per gli analisti il titolo potrebbe essere un ottimo cavallo sul quale puntare per il 2021. Il consenso medio, infatti, è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 70% circa. Inoltre Intesa Sanpaolo ha inserito Newlat Food tra le stock picks per il 2021 con un prezzo obiettivo di 9,3 euro per un potenziale rialzo dell’82% rispetto agli attuali livelli.

Un titolo azionario sul quale puntare pesantemente nel 2021 per gli analisti, ma per l’analisi grafica e previsionale?

Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a 5,11 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma sta stentando a raggiungere il suo I obiettivo di prezzo in area 5,49 euro. Anzi, le ultime due settimane hanno visto le quotazioni scendere pericolosamente verso il supporto in area 5,01 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe definitivamente girare al ribasso la tendenza in corso. D’altra parte lo Swing Indicator ha già dato un segnale ribassista, per cui, a meno d’immediati recuperi, le quotazioni potrebbero essere destinate a un affondo ribassista.

Un segnale di forza si avrebbe nel caso in cui ci fosse una chiusura settimanale superiore a 5,18 euro.

Time frame mensile

Sul mensile sono ormai cinque mesi che le quotazioni cercano di rompere al rialzo la resistenza in area 5,37 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello farebbe scattare un allungo rialzista vero area 6,68 euro e a seguire verso gli obiettivi indicati in figura. Il massimo potenziale rialzista si trova in area 10,89 euro per un guadagno di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing indicator sono neutri per cui potrebbero ugualmente dare un segnale al rialzo o al ribasso.

Prestare, quindi, molta attenzione.