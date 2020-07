Un titolo azionario sul quale puntare per guadagnare durante il mese di agosto e oltre potrebbe rappresentare l’opportunità di vivere vacanze serene guadagnando in Borsa.

Azimut è un titolo azionario che potrebbe chiudere il mese di luglio con un potente segnale rialzista la cui portata potrebbe andare ben oltre il mese di agosto. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale.

Secondo le raccomandazioni degli analisti Azimut è un titolo che farà meglio del mercato, ma le quotazioni attuali risultano essere in linea con il prezzo obiettivo medio, per cui non ci sono molti spazi di apprezzamento.

Ci sono, però, punti molto importanti che spingono a guardare ad Azimut come un titolo azionario sul quale puntare per guadagnare durante il mese di agosto e oltre:

la valutazione basata sui multipli degli util. Al momento il PE di Azimut si aggira intorno a 7, mentre quello del settore di riferimento è superiore a 30. Per cui ci sono ampi spazi di apprezzamento per le azioni di Azimut; il dividendo distribuito. Se venisse confermato l’ultimo dividendo distribuito, il suo rendimento alle quotazioni attuali sarebbe di circa l’8%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Azimut

Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 16 luglio a quota 16,4€ in ribasso dello 0,3% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le ultime due sedute hanno rafforzato la proiezione rialzista in corso rompendo la resistenza in area 16,33€. A questo punto le quotazioni potrebbero raggiungere il I° obiettivo di prezzo in area 18,9514€. Gli obiettivi successivi si trovano in area 23,2835€ (I° obiettivo di prezzo) e in area 27,5785€ (III° obiettivo di prezzo).

Chiusure giornaliere inferiori a 16,33€ potrebbero far girare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la proiezione in corso è rialzista supportata anche da un segnale del BottomHunter. È interessante notare che il supporto fornito dal I° obiettivo di prezzo in area 14,6089€ sta resistendo molto bene alla pressione ribassista. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 18,90€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 23,2183€.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 14,6089€.

Time frame mensile

Se il mese di luglio dovesse chiudere oggi avremmo un segnale rialzista molto potente. Le quotazioni, infatti, chiuderebbero sopra l’importante resistenza in area 16,1825€ aprendo le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 25,7€.

L’aspetto interessante, però, è dato dal potenziale rialzista che si ottiene andando a calcolare il II° e III° obiettivo di prezzo. Nel primo caso il potenziale rialzista è superiore al 160%, nel secondo, invece, è superiore al 260%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 14,51€ farebbe accantonare lo scenario rialzista di lungo periodo.

