Health Italia è un titolo azionario sul quale il ribasso in corso vede il capolinea ancora molto lontano . La situazione grafica, infatti, è abbastanza complicata e potenzialmente lo spazio al ribasso è ancora tanto.

Storicamente la performance borsistica di Health Italia non è mai stata eccezionale. Negli ultimi tre anni, infatti, ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Ad esempio, negli ultimi tre anni ha perso il 61,5% a fronte di un settore di riferimento che ha perso poco più del 10%. Anche nelle ultime sedute non è riuscito a risollevarsi con una perdita dello 0,9% a fronte di un settore di riferimento e di un mercato italiano che hanno guadagnato, rispettivamente, il 2% e l’8%.

L’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo azionario molto sopravvalutato. Le condizioni al contorno, quindi, sono molto complicate e, almeno per il momento non si intravedono segnali di svolta.

Un titolo azionario sul quale il ribasso in corso vede il capolinea ancora molto lontano: quando si fermerà la discesa?

Il titolo Health Italia (MIL:HI) ha chiuso la seduta del 11 novembre a 1,61 euro in ribasso del 1,61%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 1,425 euro. Al momento le quotazioni sono aggrappate al supporto in aera 1,605 euro, per cui la sua rottura farebbe accelerare al ribasso. Nel caso in cui, poi, la discesa dovesse continuare gli altri obiettivi si trovano ben sotto la soglia psicologica di 1 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della situazione nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,72 euro.

Time frame settimanale

Anche nel medio periodo la tendenza in corso è ribassista, ma dopo avere rotto al ribasso il supporto in area 1,97 euro (I obiettivo di prezzo), le quotazioni si sono appoggiate al supporto in area 1,395 euro.. La rottura di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

I rialzisti, invece, prenderebbero il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,97 euro.

