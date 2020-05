Oggi andiamo a studiare un titolo azionario sul quale il quadro tecnico e le prospettive peggiorano. Prima però facciamo una premessa che spiega dei concetti essenziali per chi investe sui mercati o vuole iniziare a farlo.

Più volte abbiamo spiegato su queste pagine che investire in Borsa non è tanto semplice come a volte può apparire. In gioco non ci sono solo i grafici e la tendenza ma anche e soprattutto le prospettive economiche e le stime sugli utili futuri della società quotata.

La giusta valutazione di una società può essere fatta abbinando la tendenza in corso e lo studio dei fondamentali degli ultimi 4 anni di bilancio almeno. e una proiezione attendibile sui flussi di cassa futura.

Lo studio dei 4 casi per acquistare e vendere un titolo azionario in base alle nostre metodologie

A secondo del time frame sul quale si opera ecco i casi operativi che contempliamo:

1)Un titolo azionario si compra in ottica buy and hold quando è sottovalutato ed è in tendenza rialzista.

2) Un titolo azionario si vende in ottica sell and hold quando è sopravvalutato ed è in tendenza ribassista.

3) Non acquistare in ottica buy and hold quando la tendenza è ribassista ma il titolo è sottovalutato. In questo caso si possono effettuare operazioni di trading.

4) Non vendere in ottica sell and hold quando la tendenza è rialzista ma il titolo è sopravvalutato. In questo caso si possono effettuare operazioni di trading.

Un titolo azionario sul quale il quadro tecnico e le prospettive peggiorano

Un paio di settimane fa abbiamo analizzato il titolo Banca IFIS (MIL:IF) ed in quel momento il nostro giudizio in base ai bilanci normalizzati erano positivi ma il grafico ci invitava a non effettuare acquisti. Alla luce di una rivisitazione delle prospettive dello stesso ciclo economico e del settore bancario italiano, abbiamo rivisto e ristudiato le prospettive sul titolo “riponderando” il nostro giudizio.

Alla luce degli ultimi eventi economici abbiamo ricalcolato le nostre prospettive ed il nostro giudizio sul fair value e questo viene rivisto in “overvalued” in quanto il peggioramento della congiuntura economica avrà probabilmente un forte impatto sugli utili attuali e futuri della società.

Dal punto di vista grafico, fino a quando non si assisterà a chiusure mensili superiori ai 9,43 l’obiettivo a 6 mesi rimane in area 5,28.

Giudizio: titolo da evitare per acquisti. Per dovere di cronaca, riportiamo il giudizio del consenso degli analisti che stima un fair value a 10,65 con una sottovalutazione attuale di oltre il 50%.