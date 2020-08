Un titolo azionario sui massimi storici potrebbe salire di un altro 100% dai livelli attuali è Piteco che durante il mese di agosto ha dato il meglio di se con una performance del 15% circa che gli ha permesso raggiungere questo importante traguardo.

Come procederà l’andamento delle quotazioni nelle prossime sedute?

Va detto che sia secondo l’unico analista che copre il titolo azionario che secondo l’analisi basata sui fondamentali, Piteco sarebbe da evitare visto che è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

L’aspetto interessante, però, è che la società è in continua crescita anche mediante acquisizioni. Inoltre è in corso un piano di acquisto di azioni proprie a testimonianza del fatto che il management crede nelle potenzialità dell’azienda.

Un titolo azionario sui massimi storici potrebbe salire di un altro 100% dai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 7,44€ in rialzo del 3,62% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo l’ultima seduta ha visto la rottura della forte resistenza costituita dal I° obiettivo di prezzo in area 7,24€. A questo punto sono possibili allunghi rialzisti verso il II° obiettivo di prezzo in area 8,346€ e a seguire verso la massima estensione del rialzo in corso in area 9,435€. Pericoli verrebbero solo da chiusure giornaliere inferiori a 7,24€.

Nel medio/lungo periodo, invece, la battaglia per la continuazione del rialzo è ancora tutta da combattere. Come si vede dai grafici sul settimanale e sul mensile, infatti, le quotazioni stanno per affrontare le importanti resistenze in area 7,541€ e 8,038€, rispettivamente. Chiusure di time frame sopra questi livelli aprirebbero le porte a rialzi veramente molto importanti.

Ad esempio nel caso del settimanale il massimo rialzo possibile si troverebbe in area 11€, mentre nel caso del mensile in area 15€ per un guadagno dai livelli attuali di oltre il 50% e oltre il 100%, rispettivamente.

Conclusione: le potenzialità del titolo sono enormi e i massimi storici potrebbero essere tranquillamente aggiornati nelle prossime settimana/mesi. Si consiglia di acquistare sulla forza derivante dalla rottura dei livelli indicati. In questi casi lo stop andrebbe fatto scattare nel caso di chiusure di time frame sotto i livelli 7,541€ e 8,038€ per il settimanale e mensile, rispettivamente.

