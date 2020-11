Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel panorama della Borsa milanese Esprinet rappresenta un titolo azionario sottovalutato e con ricavi in crescita per il terzo trimestre consecutivo. Un possibile obiettivo, quindi, per gli investitori interessati ad aziende interessanti.

Secondo gli analisti il consenso medio è Hold, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 35% circa. Tra i punti di maggiore interesse ci sono un rapporto “enterprise value to sales” a 0,03 per l’esercizio 2020 che è tra i più bassi di Piazza Affari e un rapporto prezzo utile (PE) che è circa la metà rispetto ai suoi competitors.

La crescita, poi, rimane un punto di forza di questa azienda. Nelle loro previsioni di vendita, gli analisti sono molto ottimisti sulle prospettive di vendita. Questo ottimismo trova riscontro nei dati societari che per il terzo trimestre consecutivo, nonostante la pandemia, hanno mostrato ricavi in crescita. Inoltre l’utile ante imposte è stato pari a 12,5 milioni di euro, in forte aumento rispetto a 3,1 milioni di euro dello stesso trimestre del 2019.

Questi dati confermano l’ottimismo che avevamo manifestato in un precedente articolo.

Un titolo azionario sottovalutato e con ricavi in crescita per il terzo trimestre consecutivo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionali

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 27 novembre in ribasso dello. 0,83% a quota 8,36 euro.

Nonostante le forti potenzialità del titolo, non è ancora il momento di entrare al rialzo. È questa la conclusione cui si giunge andando a effettuare un’analisi multi time frame su Esprinet.

Sul giornaliero c’è stato un segnale al rialzo, ma per essere confermato è necessario che si rompa al rialzo in chiusura di giornata la resistenza in area 8,77 euro. Questa situazione d’incertezza è confermata dall’analisi sul settimanale dove notiamo come le quotazioni siano giunte a contatto con il III obiettivo di prezzo in area 9,2 euro e dal quel punto hanno iniziato a ritracciare. Il ritracciamento potrebbe continuare fino in area 7,35 euro senza che venga messa in discussione la tendenza di lungo periodo. Sul time frame mensile, infatti, dopo il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 8,66 euro le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 7,5 euro senza che ci sia un’inversione ribassista che verrebbe confermata da chiusure mensili inferiori a 7,52 euro.

Conclusione: al momento, nonostante il titolo sia molto interessante e sottovalutato, non è il caso di entrare al rialzo. Meglio aspettare ritorni in area 7,3/7,5 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 7,35 euro farebbe accantonare la tendenza rialzista in corso su Esprinet.

